Petr Tenkrát, dvojnásobný medailista z MS, dvojnásobný mistr finské ligy, rodák z Děčína:

„Nebudeme si nic nalhávat, je to velký neúspěch. Moc mě to mrzí. Přitom výkon proti Rusku nebo Švýcarsku v prvním zápase nebyl vůbec špatný. Přál jsem klukům, aby to konečně prolomili. Dávali jsme málo branek, ale ono všeobecně moc branek nepadalo. Ten zápas jsme nezačali špatně a šli do vedení. Jenže pak jsme během pár vteřin dostali dva góly a to bylo klíčové. Je špatně, když útočníci zbytečně faulují na polovině soupeře. Trenérům se tohle nemůže líbit, navíc, když to soupeř dvakrát potrestal.

Petr Tenkrát v dresu české reprezentace.Zdroj: DENÍKVyměnit trenéra? Nevím, mám na to nějaký názor. Sezona je taková, jaká je. Nedaří se nám. Pokud se svaz rozhodne oslovit nového kouče, který tomu dá nějaký směr, tak jedině dobře. Ale nejsem uvnitř týmu, nevím, jaká je tam atmosféra. Měli jsme tam starší kluky, kteří to táhli. Pokud na to mají, věk nerozhoduje. Bohužel nemáme tu hráčskou vlnu z mládežnických kategorií. Do budoucna silný příliv zespoda potřebujeme. Ale když si vezmete, jak za poslední roky vypadají juniorský mistrovství, tak se to asi moc čekat nedá.“

Valdemar Jiruš, bývalý hráč Liberce, Sparty, Děčína:

„Nechci být zlý a někoho pranýřovat, házet na kluky špínu. My jsme strašně zvyklí na úspěchy a pokud se nedaří, tak to neumíme přijmout. Kluci na OH do Číny určitě neletěli s tím, že chtějí prohrávat a i když se nám v poslední době třeba tolik na velkých turnajích nedaří, tak si myslím, že stále máme vynikající, špičkové hokejisty.

Hokejový trenér Valdemar JirušZdroj: hcbilitygri.czSoučasný hokej je ale strašně vyrovnaný, rozhodují maličkosti. Teď proti Švýcarsku přesilové hry. Možná se můžeme bavit o větší disciplíně, ale já si myslím, že hráči bojovali, dřeli a makali. Když soupeř odskočil na 3:1, tak už to bylo těžké. Sportovně to nevyšlo, ale to je hokej, podle mě můžou kluci odjet se vztyčenou hlavou. Chápu, že jsou fanoušci zklamaní, jejich diskuze a porovnání nároďáku třeba k prvoligovým Benátkám ani nečtu. Podle mě se kluci opravdu nemají za co stydět."

Jiří Šlégr, olympijský vítěz z Nagana:

„Je to samozřejmě obrovský neúspěch pro náš hokej. Osobně jsem po posledních povedených výsledcích čekal, že bychom měli postoupit do další fáze turnaje, že se kluci vyždímají, ale zápas nám absolutně nevyšel. Je vidět jak se hokejové týmy vyrovnávají, protože Švýcaři zahráli skvěle, postoupili zaslouženě. Zkušeně si dostatečný náskok pohlídali a nepustili nás do nějakého dramatu. Naše výkony byly strašně upracované, nedokázali jsme se prosadit z vyložených šancí.

Hokejová exhibice, utkání Šlégr vs. Reichel, červenec 2010Zdroj: archiv DeníkuKonec trenéra Pešána? To není otázka do které bych se chtěl pouštět, tohle musí vyřešit kompetentní osoby, každopádně náš reprezentační tým potřebuje impuls. Už letošní Euro Hockey Tour byla v našem podání hodně mizerná.“