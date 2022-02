„Ubojovaný zápas. Řekli jsme si, že doma prostě nesmíme prohrávat a dali jsme do toho všechno,“ shrnul stručně utkání litoměřický obránce Patrik Marcel. Právě on asistoval na vítěznou branku finského snajpra Sihvonena, ovšem když ten zvyšoval v polovině zápasu už na 3:0, málokdo tušil komplikace.

„Když jsme byli ve vedení o tři góly, tak už to vypadalo poměrně dobře, ale potom jsme nastřelili břevno a z protiútoku jsme gól dostali. Smolně jsme tím vrátili Vrchlabí do zápasu a potom přišel tečovaný gól na 3:2 a kluci museli bojovat až do konce,“ přidal svůj pohled trenér Stadionu Daniel Tvrzník. „Jsme ale rádi, že jsme to doma konečně zvládli, proto že poslední dva zápasy před našimi fanoušky se nám nevydařily.“

Kališníci tak znovu navýšili vedení na čele tabulky na 11 bodů, další zápas je čeká opět až po týdenní pauze ve středu v Jihlavě. „Čtvrtek máme ještě trénink, pak dostaneme dva dny volna. Od neděle už se budeme připravovat na Jihlavu,“ prozradil Marcel další plány.

Ústí nad Labem, které zůstává v tabulce na 14. příčce, mělo volný los, neboť v tomto kole mělo nastoupit v Kadani, která odstoupila ze soutěže.

Hokej, Chance liga, 44. kolo:

Stadion Litoměřice - Vrchlabí 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 13. Sihvonen (Klikorka, Hauser), 27. Kracík (O. Procházka, Klikorka), 30. Sihvonen (Marcel, Přikryl) – 38. P. Urban (Mrňa, Kajínek), 43. P. Urban (Voženílek, Nedbal).

Rozhodčí: Bejček, Čáp - Belko, Sedláček. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 761. Střely na branku: 32:23.

HC Stadion Litoměřice: Král – Marcel, Černohorský, Výtisk, Klikorka, Jebavý, Böhm, Kuboš – Válek, Přikryl, Sihvonen – O. Procházka, Kracík, M. Procházka – Křehlík, Berka, Hauser – D. Soukup, Rouha, Tlačil.