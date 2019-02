Řeč je o prvoligových hokejistech HC Stadion Litoměřice. Společně s Milanem Vrzalem povede tým Daniel Tvrzník, který mohl být s přípravou spokojený. Tedy až na ten závěr.

Příprava

„Ty výsledky nebyly špatné a herní projev také ne. Prohráli jsme jen s Mostem, na penalty s Crimmitschau, no a jednou s Ústím. Ten začátek byl dobrý, pak sice přišel trochu útlum, ale teď ke konci už to bylo znovu slušné. Myslím, že příprava splnila co měla a graduje to směrem k těm mistrákům.



Trápí nás jen jedna věc. Zatímco předtím na suchu i na ledě se nám vyhýbala zranění, teď je to horší. Začátek sezony nestihnou Kuba Evan a Lukáš Žalčík, nebude ani druhý gólman Petr Hruška. Poslední zápasy jsme chtěli hrát se sestavou, která vyjede v Boleslavi, to se ale bohužel nestane. I tak ale věříme, že se nám podařilo vytvořit mezi hráči vazby, pětky spolu odehrály pár zápasů a mělo by to klapat."



Posily

Největší posilou týmu by měl být zkušený obránce Milan Toman (1979). „Jsme rádi, že se nám ho podařilo získat. Jednání nebyla snadná, ani ne tak s Milanem, což je náš odchovanec, známe se, chtěl nám pomoci, ale spíš s Kladnem. Zatím jsme dohodnuti na dva měsíce. Věřím, že bude platný. Tak kvalitních obránců v této soutěži moc nenastupuje."



Stadion spolupracuje se Spartou, jejíž hráči v přípravných duelech potvrdili kvality. „Vybrali jsme si podle našeho názoru ty nejlepší, máme jich asi osm. Je možné, že nastane nějaká rotace, ale nemělo by to být tak, že každý zápas budou dva jiní borci. Tak se Spartou dohodnutí nejsme."



Hned v prvním duelu sezony narazí Stadion na loni ještě extraligovou Mladou Boleslav. „Boleslav avizuje, že chce rychle zpátky, je to největší favorit.

Když se podíváte třeba na jejich útočníky, tak jsou to čtyři formace, kdy každá může rozhodovat zápasy. Na úvod mohl být sice někdo lehčí, ale na druhou stranu nemáme co ztratit. Musíme hrát pozornou defenzivu, vyvarovat se faulů a třeba něco vyjde. Kluci mají po hokeji hlad, půl roku nehráli mistrák. Předem určitě nic nevzdají."



Cíle

Litoměřickým hokejistům dvakrát těsně uniklo play off. To už nechtějí zažít. „Vedení nám dalo v podstatě dva cíle. Jednak udržet divácký průměr, což je samozřejmě závislé na našich výsledcích a výkonech, no a pak dostat se do play off.



Jak to vypadá, tak letos to bude vyrovnané. Asi nebude nikdo takový jako loni Most, který byl dole odskočený. Do play off bude chtít všech čtrnáct mančaftů. Bude to těžké, ale chceme udržet ten progres. V první sezoně jsme byli po základní části třináctí, naposledy devátí a teď je třeba být alespoň o jedno místo výš."



Konkurence

V předchozích sezonách byli favorité jasně daní – Chomutov a Ústí. „Letos to bude samozřejmě Boleslav, no a v Ústí se také podařilo poskládat kvalitní mančaft. Možná už není kádr tak široký, ale sílu má. Takže tyhle dva mančafty budou nahoře, ale myslím, že už nebudou mít takový odstup od dalších. Nahoře bude asi znovu Olomouc, dobře doplnil tým Havlíčkův Brod. My jsme ale byli schopni hrát vyrovnané duely s každým, bodovali jsme se všemi. Takže to tak snad i zůstane.



Chceme hrát aktivní, nátlakový hokej. Nemáme to postavené tak, že bychom spoléhali na jednu lajnu a ostatní tři hrály údržbu. Máme čtyři vyrovnané formace. Nespoléháme na nějakou hvězdu. Jednak na ni nejsou ani peníze, ale hlavně to tak ani nechceme. Někdo samozřejmě bude hrát víc přesilovky, oslabení, ale každý má svou důležitou roli v týmu."

Přípravné zápasy

Litoměřice – Sparta 4:2, Kadaň 6:5 sn, Děčín 5:1, Soligorsk (Bělorusko) 3:2 sn, Beroun 6:3, Ústí 2:9, Gap (Francie) 4:2, Crimmitschau (Německo) 3:4 sn, Most 1:4 a 5:1, Benátky 2:1 sn.