Čtvrtfinálová série mezi Litoměřicemi a Jihlavou se přesouvá zpět na sever Čech. Kališníci na Vysočině nevyužili první mečbol a po porážce 2:4 vedou v sérii už jen 3:2 na zápasy.

Hokejisté Stadion Litoměřice ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

Do utkání vstoupila lépe Dukla, ovšem na branku Dundáčka vzápětí odpověděl Toman a ještě do první přestávky překlopil skóre na stranu Litoměřic Stehlík. Stav 1:2 vydržel až do poslední periody, kde ale spasil favorita dvěma brankami Skořepa. Pojistku do prázdné klece přidal Matěj Pekr, v neděli od pěti hodin je tak na programu šesté utkání v Kalich aréně.