Z jihu Čech jste před sezónou zamířil až na sever do Litoměřic. Proč právě sem?

Ze všech nabídek co jsem dostal, se mi Stadion jevil jako nejlepší varianta. Jsem rád, že v Litoměřicích mohu hrát.

Co Vás nejvíce baví na hře kališníků?

Líbí se mi její propracovanost a to, že zde hraje pár starších hráčů a hodně mladých, kteří mají šanci se dostat do reprezentace do 20 let. Mladí hráči jsou šikovní a mají veliký potenciál.

Kromě nich zde hraje třeba i Fin Riku Sihvonen. Dorozumíte se?

S Rikem hraji v jedné formaci, mluvíme mezi sebou anglicky. Já tedy žádný velký angličtinář nejsem, ale s komunikací není problém.

V minulých působištích jste potkal zajímavá jména. V Českých Budějovicích například trenéra Václava Prospala…

Byl to energický trenér a snažil se z nás dostat to nejlepší. Já ho mám rád jako člověka i kouče. Občas mi zavolá a probereme vše možné. Těší mě, že si na mě takový člověk vzpomene.

Na Kladně jste si zase zahrál s jednou z ikon českého hokeje, nestárnoucím Jaromírem Jágrem…

To byly opravdu nezapomenutelné zážitky. Většinou se na takového hráče díváme jen v televizi a já jsem s ním hrál v jedné lajně na přesilovkách.

Kladno i Motor mají fantastické fanoušky…

(skočí do řeči) Kladno má fantastické fanoušky, ale Budějovice je mají ještě lepší. To město hokejem žije. Je to fakt hezké. Kamkoliv jsme přijeli, tak polovina haly fandila Motoru.

Jaké fanoušky mají Litoměřice?

Město je sice malé, ale litoměřičtí fanoušci jsou skvělí, je je hodně slyšet a podporují nás v každém okamžiku. Za to jim moc děkujeme.

Vaše první štace ale byla v Plzni. Jak na ni vzpomínáte?

Tam mne vychovali a dali mi hokejové základy! Doufám, že se tam ještě někdy alespoň na chvilku vrátím. Alespoň poděkovat.

AUTOR: JAKUB VÍTEK