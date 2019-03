Hokejisté Litoměřic nakonec i přes vyrovnané bitvy skončili ve čtvrtfinále Chance ligy na hokejkách jihlavské Dukly. Přesto hodnotí trenér Daniel Tvrzník sezonu pozitivně.

Řekl jste, že je škoda, že série s Jihlavou končila po pěti zápasech, na druhou stranu úzkému kádru rychle ubývaly síly, mohla to být jedna z drobností, která ke konci rozhodla?

Samozřejmě že to hrálo v náš neprospěch. V závěru základní části jsme měli i nějaké dohrávky, takže těch zápasů bylo opravdu hodně. Točili jsme stabilně nějakých 18 až 19 hráčů, což byl při nějakých nemocech nebo zraněních problém.

V pátém duelu v Jihlavě využila Dukla dvě přesilovky, zatímco vy ani jednu, vnímáte i tohle jako rozdílový prvek?

V předchozím duelu jsme je zase využívali my. Ten poměr vyloučení byl nějaký, ale na to bych se nechtěl vymlouvat. V rozhodujícím duelu nám zkrátka přesilovky nevyšly.

Když se bavíme o vyloučeních, na tiskové konferenci jste se v tomto hodně nepohodl s jihlavským Petrem Vlkem, který prohlásil, že jste víc leželi, než hráli…

K tomu už se vracet nechci. Já stojím za svým mužstvem. Jaké udělal který tým zákroky, už si musí každý fanoušek přebrat sám.

V celé sérii jste hráče chválil za výkony, jak byste zhodnotil celou sezonu?

Určitě pozitivně. Když se podíváte na sestavu třeba ze září, pak z listopadu a z února jsou to prakticky tři rozdílné mančafty. Přesto se nám dařilo držet výkony i výsledky na relativně stejné úrovni. To se nám loni moc nedařilo, letos jsme se v tom zlepšili a i to byl jeden ze základů úspěchu.

Je pravda, že hráčů jste tu prostřídali opravdu hodně…

Protočilo se tu tuším 21 juniorů, což je ohromné číslo. Já beru jako výborný výsledek to, že řada z nich dneska hraje v extralize, takže tu nebyli nadarmo.

Co vás nejvíc potěšilo a co naopak nejvíc zklamalo v uplynulém ročníku Chance ligy?

Jako nejpozitivnější věc beru naše účinkování v letošní sezoně. Parta zhruba deseti juniorů pod vedením starších mazáků hrála opravdu výborně, myslím, že ta laťka byla nastavená hodně vysoko.

A nějaká zklamání?

Zmínil bych dvě věci. Za prvé mě mrzí některé pomlouvačné řeči od lidí, kterým asi nevonělo, že to takhle mladé mužstvo dotáhlo do play-off. Myslím, že práce, kterou jsme zde udělali, tím zůstala hodně nedoceněná. Druhou věcí je pak hodně nepřátelská či nesportovní atmosféra na některých stadionech, a to nemluvím o jednom týmu.

Možná je na takovou otázku brzy, ale jaký teď následuje program? Už víte, kdy zhruba odstartuje příprava na nový ročník?

Na přelomu března a dubna uspořádáme ještě jeden krátký kemp pro hráče, kteří by zde třeba mohli nastupovat v příští sezoně, poslouží to zároveň i pro mladé reprezentanty, kteří mají ještě akce s národním týmem. Hráči, které tu máme pod smlouvou, pak dostanou nějaký individuální plán, zhruba na začátku června pak začneme společnou přípravu.

Budete sledovat vývoj play-off i nadále, nebo si chcete od hokeje na nějaký čas odpočinout?

Odpočinek jistě přijde, ale já mám hokej rád a sleduji jak extraligu, tak Chance ligu nebo druhou ligu.

Komu byste přál postup a jak si myslíte, že nakonec nejen play-off, ale i baráž dopadne?

Neodvážím se tipovat, kdo z celků Chance ligy projde do baráže. Z extraligy bych přál udržení Litvínovu, sympatické mužstvo mají i Karlovy Vary. Zda se pak v baráži dokáží udržet Pardubice, to si netroufám odhadovat.

A je nějaký celek, kterému přejete extraligový titul?

Letos by to byla asi Plzeň. Líbí se mi jejich hokej, zároveň tam hrají i hráči, kteří prošli Litoměřicemi, takže bych jim to přá