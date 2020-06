Zahájeno! V pondělí ráno se hokejisté litoměřického Stadionu sešli k první společné přípravě na novou sezónu. I s Janem Výtiskem a dalšími posilami, které byli oficiálně představeny na tiskové konferenci. Té se zúčastnili předseda klubu Daniel Sadil, ředitel Jan Fišera, sportovní manažér Miroslav Přerost a trenér týmu David Bruk. Nechyběl ani kouč výběru U20 Karel Mlejnek a Jan Výtisk, jenž je novým kapitánem.

„Přípravu zahajuje 18 hráčů, tým se bude postupně doplňovat, neboť hráči širšího kádru výběru U20 se připravují ve svých klubech nebo trénují individuálně,“ řekl na úvod předseda oddílu Daniel Sadil. „Během přestávky jsme neprodloužili smlouvu s několika hráči, ale ten hlavní důvod je, že chceme projekt Dukla posunout. Proto je zde i nový kouč výběru U20 Karel Mlejnek, kterému mu bude dělat asistenta náš trenér David Bruk.“

KAPITÁN VZOREM PRO ELITNÍ JUNIORY

Okysličit tým by měla juniorská elita. „Snažíme se do Stadionu přivést nejlepší hráče, kteří mají šance dostat se na mistrovství světa dvacítek,“ řekl kouč kališníků David Bruk, jenž věří, že i přes odchod několika opor tým neoslabil. Novými tvářemi jsou totiž Jan Holý, Martin Procházka, Patrik Miškář a především zkušený Jan Výtisk, jenž bude kapitánem. „Pro mladé hráče by měl být příkladem správného hokejisty, co to někam dotáhl. Všechny posily jsme se snažili vybírat nejen podle hokejových, ale i charakterových vlastností, aby projekt Dukla fungoval,“ dodal Sadil.

Na jeho slova navázal sportovní manažer Miroslav Přerost: „Rozhodli jsme se přebudovat mužstvo, okysličit ho a nešli jsme cestou přeplácení: Hráči musejí chtít hrát za náš klub. Velká část reprezentace hraje v Kanadě, ale nevíme, jak zde budou zahájeny juniorské soutěže a proto jsem velmi rád, že do Litoměřic bude dojíždět nový trenér dvacítek Karel Mlejnek a pomáhat nám. Jsme připravení i na to, že pokud by se objevil ve výběru do 18 let významný talent, mohl by hrát u nás.“

„Chceme vytvořit silný reprezentační výběr, situace za mořem je hodně nečitelná, s hráči pravidelně mluvíme a věřím, že i oni se k tomu postaví čelem,“ souhlasil nový kouč reprezentační dvacítky.

ROZPOČET ZŮSTAL

Pro klub je důležitý také fakt, že by mu měl zůstat podobný rozpočet jako v minulých sezónách. „Máme ho z velké části naplněný, poděkování patří partnerům, kteří se od nás v těžké chvíli neodvrátili. Je to patnáct milionů včetně mládeže a pokud jde o kluby první ligy, jsme jedni s nejnižším rozpočtem,“ řekl ředitel Jan Fišera, jenž však nechtěl komentovat, kolik přispívá svaz. „Částka, kterou dostáváme od hokejového svazu, se vyvíjí od toho, že hráči zde dostávají kompletní stravu a ubytování. Je to dělené počtem hráčů, kteří jsou v daném měsíci v klubu v rámci projektu,“ zodpověděl dotaz předseda klubu Sadil.

Po skončení tiskové konference čekaly hráče vstupní fyzické testy u kondičního trenéra, v dalších dnech tým přejde do plného tréninku. „Budeme rozvíjet odrazovou sílu, je tam i posilovna, běh, zkrátka tradiční suchá příprava,“ řekl druhý trenér Daniel Tvrzník.

AUTOR: JAKUB VÍTEK

Aktuální kádr

Brankáři: Adam Beran, Tomáš Král.

Obránci: Jan Výtisk, Patrik Marcel, Jiří Jebavý, Jan Holý, Ondřej Baláž, Daniel Poizl.

Útočníci: Matěj Beran, Peter Jánský, Martin Procházka, Patrik Miškář, Michal Daniel, Ondřej Damašek, Petr Hašek, Marek Berka, David Jindra, Erik Čermák.