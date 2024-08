Na čem musí kališníci zapracovat a kteří hráči opustili tým po tryoutu? „Je to příprava a o nic nejde, hráči to vědí a fanoušci si myslím taky. Podle mě momentálně nehrozí, že by na tým padla nějaká deka," řekl Jaroslav Nedvěd v rozhovoru pro klubový web.

Viděl jste dvě přípravná utkání, co na ně zatím říkáte?

Viděl jsem jedno v Mladé Boleslavi, proti Kladnu jsem viděl zhruba jednu třetinu, ta byla podle mě docela dobrá. Ten první zápas, co jsem viděl, nebyl úplně podle mých představ. Měli jsme tam hodně zbytečných ztrát, nehráli jsme dobře v obranném pásmu a předbrankovém prostoru. Proti Rytířům to v té první dvacetiminutovce bylo mnohem lepší. S mužstvem trochu otřáslo zranění Šimona Jelínka, poté mu komplikovala hru mlha. Ale ten výkon nebyl špatný.

Co se týče hry, na čem je podle vás potřeba nejvíce pracovat?

Potřebujeme pracovat úplně na všem, je začátek sezony, je potřeba si znovu po několika měsících vytvořit určité návyky, u přechodu do útočného pásma, vracení se do středního, backchecking. Od Kladna jsme poprvé inkasovali, protože jsme se špatně vrátili, špatně jsme dobruslovali. To není složitá věc, je to naprosto jednoduché, ale vyžaduje to úsilí. Nemůžu přestat bruslit, když mě bolí nohy, musím bruslit, dokud bruslí soupeř. Tyto návyky můžeme získat i v tréninku a máme ještě téměř měsíc na to, abychom vše vypilovali.

Je něco, s čím jste tak nějak spokojený?

Rozhodně ano, kdybych měl něco vypíchnout, tak se mi líbí naše hra v oslabení a přesilovce. Máme šikovné kreativní hráče. Na to, že je teprve začátek sezony a nijak detailně jsme nerovnovážné situace netrénovali, tak to vypadá dobře. Kluci umí hrát hokej, když jsme na puku, problém úplně nemáme, horší to je, když hrajeme bez něj.

Stadion má zatím za sebou celkem čtyři přípravné duely a stále čeká na výhru. Není už na hráčích vidět určitá nespokojenost s výsledky?

Je to příprava a o nic nejde, hráči to vědí a fanoušci si myslím taky. Podle mě momentálně nehrozí, že by na tým padla nějaká deka. Každý zápas se hraje v jiném složení, testujeme různé možnosti, měli jsme tu hráče i na tryout a tři zápasy byly proti extraligovým soupeřům, takže jejich kvalita byla znát. Od následujícího týdne budeme hrát se soupeři na naší úrovni, tam potom mohou výsledky teprve něco napovědět.

Zmínil jste hráče, kteří tu byli na zkoušku, už máte jasno o těch, kteří neuspěli?

Víceméně ano, rozloučili jsme se s Filipem Šindelkem, Petrem Horáčkem, Šimonem Rulcem a Markem Teclem. Finálové složení sestavy se bude samozřejmě odvíjet od toho, koho bude potřebovat Sparta k doplnění kádru, ale myslím si, že náš kádr už se v podstatě blíží jeho finální podobě.

Vy jste nebyl s kališníky od začátku přípravy, jelikož jste plnil roli asistenta trenéra u českého výběru U18 na Hlinka Gretzky Cupu, kde jste nakonec byli stříbrní. Jak turnaj hodnotíte?

Ročník 2007 je velice silný, kluci se k turnaji postavili výborně, v Americe je ten hokej rychlejší, je potřeba se rychleji rozhodovat a reagovat. Výborně zachytali gólmani, byl to dobrý turnaj. Samozřejmě prohrát ve finále je vždycky takové smutné , věřili jsme, že vyhrajeme, ale soupeř byl o jeden gól lepší.

Na utkání s Chomutovem za polovic!

V reakci na předčasně ukončený duel s Kladnem a zhoršený divácký zážitek se Stadion rozhodl snížit cenu vstupného na přípravný duel s chomutovskými Piráty. Fanoušci se do Kalich Areny v úterý 20. srpna dostanou jen za 50 Kč, vstupenky budou v prodeji online nebo hodinu před utkáním na pokladně.

Kališníky při domácích zápasech trápí od začátku přípravy mlha, kvůli které byl zápas s Kladnem předčasně ukončen. Jak řekl předseda klubu Jan Fišera, problémy s chlazením stále přetrvávají. „Technologie na odvlhčení haly stále není funkční, ovšem předpověď počasí na úterý je docela příznivá, což se samozřejmě může změnit v průběhu dne. Doufám, že se vyhneme dalším komplikacím a během dalších týdnů dojde k opravě zařízení," věří v co nejrychlejší změnu k lepšímu předseda klubu.

„V současné době tento nedostatek narušuje nejen tréninky a zápasy "A" týmu, ale také dětí a mládeže. Věc řešíme s provozovatelem a majitelem Kalich Areny, nyní máme konečně příslib rychlejšího vyřešení. U "A" týmu je celý problém nejvíce viditelný, protože na utkání přijde vysoké množství diváků, a to v kombinaci s počasím a nefunkční technologií způsobuje větší problémy. Nicméně věřím, že do doby opravy zařízení budeme schopni utkání odehrát i s fanoušky," dodal.

Cena vstupného na přípravné utkání s Chomutovem je snížena na částku 50 Kč. Vstupenky jsou k dispozici v online předprodeji, zakoupit je můžete i hodinu před začátkem utkání na pokladně Kalich Areny. Permanentkáři mají všechna přípravná utkání v ceně.

Zdroj: Kateřina Kubatková/hclitomerice.cz