Litvínov - Budou to ještě pořádné nervy. Stejně jako před rokem.

Gólman Litvínova Martin Volke se zdraví s fanoušky. | Foto: Deník/Jan Vraný

Hokejisté Litvínova budou muset předvést v posledním měsíci základní části podobnou stíhací jízdu jako loni, aby se opět podívali do play off. Pokud nevystrnadí někoho z elitní desítky, poprvé v historii bude jméno slavného klubu figurovat ve skupině o záchranu play out.

„Máme to ve svých rukou, musíme si to uhrát sami,“ ví hlavní trenér Jiří Kučera.

Litvínov, který naposledy chyběl ve vyřazovacích bojích v sezoně 2006/07, kdy skončil dvanáctý, má v závěru nemilosrdný los. V posledních čtyřech kolech se utká s týmy z aktuálně první pětky Plzní, Libercem, Spartou a Pardubicemi. To bude honička!

„Po posledním utkání ve Zlíně, ve kterém jsme prohráli a nedali ani gól, nálada klesla, ale musíme být pozitivní a stále věřit,“ burcuje Kučera.

Litvínovští mají za sebou třízápasový trip, ze kterého se vrátili jen se třemi body. „Chtěli jsme udělat aspoň pět bodů a to se nepovedlo. Nejvíc mrzí porážka v Brně, tam jsme si to prohráli sami,“ připomněl Kučera bitvu s desátou Kometou. Právě na ni Severočeši hledí sedm kol před koncem s odstupem pěti bodů.

V pátek Verva hostí poslední Mladou Boleslav a nemůže si dovolit zaváhat. „Musíme získat tři body,“ zavelel kouč. „V tréninku se zaměříme hlavně na přesilovky, které nám nejdou. Na Slavii nám to vyšlo, ale pak proti Zlínu jsme bohužel opět nebyli úspěšní.“

Před rokem se Litvínovu povedlo probojovat se ve finiši až na osmé místo. Kučera se ale zpátky neohlíží. „Každý rok je jiný. Teď je na nás deka a těžko dáváme góly. Proti Slavii jsme sice dali pět gólů, ale jinak máme jeden nebo žádný gól na zápas. Asi by to chtělo víc štěstí, aby to tam začalo padat… Všechno je to o hlavě, když si kluci budou věřit, tak si víc dovolí. Je to v psychice.“

Po odchodu Robina Hanzla a Davida Pojkara Kučera asi povolá na závěr sezony posily z první ligy. „Máme udělané dva hráče z Ústí a jednoho z Litoměřic, jejichž jména ale neprozradím. Uvidíme, jestli někoho zařadíme do sestavy už pro utkání s Boleslaví.“