Přípravné zápasy Stadionu Litoměřice se nezadržitelně blíží. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude kapacita stadionu výrazně omezena. Přednostně bude vstup umožněn majitelům permanentních vstupenek. Těch už je v prodeji jen něco málo přes devadesát. Pokud jste si ji ještě nekoupili, a chcete mít zajištěný vstup na tribunu, je nejvyšší čas.

„Dle aktuálních výkladových stanovisek je kapacita celého stadionu včetně hráčů či trenérů 500 osob. Fanoušci mezi sebou nemusí mít rozestupy a mohou sedět na svých místech. Musí se však chránit rouškami,“ řekl k současné situaci na webových stránkách klubu ředitel Jan Fišera.

Až do patnáctého srpna mají předkupní právo na své místo majitelé permic z minulé sezóny. Po tomto datu půjdou nezablokovaná sedadla do volného prodeje. Permanentní vstupenky se neprodávají na recepci Kalich Areny, ale na pokladně pro diváky ve Švermově ulici. Platba je přijímána pouze v hotovosti. Pokladna je otevřena v pondělí, středu a čtvrtek od 9 do 12 hodin, a pak od 18 do 20 hodin. V sobotu lze permanentní vstupenku koupit od 9 do 12 hodin.