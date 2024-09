Severočeši měli Kozlům co oplácet, v přípravě totiž od nich dostali krutou lekci. „Věděli jsme, že přijede těžký soupeř, který nám tu v přípravě uštědřil lekci. Padli jsme 4:8, dvě třetiny jsme hráli vyrovnaný hokej, ale pak jsme polevili a začali jsme faulovat. Nehráli jsme soustředěně. Poté jsme na to měli pohovor. Nyní se k tomu kluci dobře postavili, skvěle makali. Šlo opravdu o těžkého soupeře. Byli jsme šťastnější v nájedezch a moc děkuji klukům za výkon, dopadnout to mohlo jakkoliv," řekl k utkání Jaroslav Nedvěd, kouč HC Stadion Litoměřice.

Kolínští se v Litoměřicích dvakrát ujali vedení, ale kališníci se zásluhou Klikorky a Kuťáka pokaždé dotáhli. Dobrou práci odvedl brankář Michajlov, který si připsal 36 úspěšných zákroků.

„Jsme zklamaní, protože jsme si v utkání vytvořili spoustu vyložených šancí. Bylo tam osm tutových gólů, ale selhali jsme v koncovce. To rozhodlo o celém utkání. Věděli jsme, že nás čeká silný tým, ale byli jsme dobře připravení. Rozhodly neproměněné šance, jsme zklamaní a chtěli jsme více než jeden bod," smutně pravil Petr Martínek, trenér Kolína.

HC Stadion Litoměřice - HC MARIMEX Kolín 3:2 sn (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 12:01 Klikorka (Sihvonen; 5/4), 30:18 Kuťák (Pavlák, Plos; 5/5), rozh. náj. Costa – 08:52 Ouřada (Kloz; 5/5), 28:03 Všetečka (Kloz, Piegl; 5/5). Rozhodčí: Petružálek, Barek – Kokrment, Pěkný. Diváci: 706. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Střely na branku: 33:38 (13:12, 12:12, 7:10). Zblokované střely: 18:10. Vhazování: 37:32. Průběh utkání: 0:1, 1:1, 1:2, 2:2.

HC Stadion Litoměřice: Michajlov – Žovinec, Tomov, Klikorka, Bukač, Jebavý, Pavlák, Brůna – Kordule, Kuťák, Bernovský – Vildumetz, Eberle, Costa – Chlubna, Pajer, Hauser – Plos, Žmola, Sihvonen.