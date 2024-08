Skoro čtrnáct stovek diváků bojovali celý zápas s nepříjemnou mlhou, která zahalovala dění na ledě. „Vy jste něco viděli? Já tedy moc ne, viděl jsem dva góly, to bylo vše,“ vtipkoval po zápase Pavel Gross, trenér Sparty.

Co je příčinou tvoření mlhy na ledě? Několik faktorů – velmi vysoká venkovní teplota, příliš mnoho diváků v hledišti a nebo prostě velmi čerstvý led. „My tady nejsme poprvé, jelikož Litoměřice se Spartou spolupracují. Co vím, tak se to tady nikdy nestalo. Bohužel jsme seděli dole, moc jsme toho neviděli. Ten, kdo seděl nahoře, měl výhled dobrý,“ kývají hlavou po zápase před halou dva fanoušci Sparty.

„Mlha byla docela nepříjemná, nebylo pořádně vidět na puk. Zklamaní trochu jsme, ale asi se dalo počítat s tím, že bude mlha. Co se týče hry, tak zklamaní nejsme. Sparta hrála super a Litoměřice se snažily. Jeden lístek stal stovku,“ řekl Deníku Miloslav Sýs, který se na zajímavý přátelský zápas přijel podívat z Ústí nad Labem.

„Příprava dobrá, až na tu mlhu, přenos repráků opět hrůza,“ postěžoval si na facebooku Václav Černý. „Přesně tak, chvilkami ani nebylo vidět, co se děje na ledě,“ smutnila Lucie Stará. „Požadavky klubu na opravy jsou dlouhodobé, ale není v možnostech klubu zasahovat do majetku města, potažmo spravující příspěvkové organizace," odpovědel klub HC Stadion Litoměřice na svém facebookovém profilu.

Pražané byli v utkání jasně lepší, Litoměřice ale ještě na konci druhé třetiny drželi stav 1:2. Sparta si ale utkání pohlídala. „Pro nás to byl velice užitečný zápas, pro některé kluky první po několika měsících a myslím, že jsme to zvládli solidně. Prvních deset minut jsme nechytili, byli jsme hodně ustrašení a hodně jsme ztráceli kotouč. Myslím si, že od 10. minuty do konce druhé třetiny měla naše hra slušné parametry. Ve druhé třetině za stavu 1:2 jsme měli několik šancí na vyrovnání, potom jsme bohužel špatně vystřídali a dostali jsme gól. Zápas nám ukázal jak pozitivní, tak negativní věci, za což jsme rádi,“ zhodnotil utkání Daniel Tvrzník, asistent trenéra Litoměřic.

HC Stadion Litoměřice - HC Sparta Praha 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky:14. Klikorka (Štibingr) – 3. M. Vitouch (Ton), 11. Kousal (Tomek, Kemiläinen), 39. Hyka (Forman), 49. Najman (Kemiläinen, Hyka), 55. Salomäki (D. Vitouch, Němeček). Rozhodčí: Domský, Hlinka – Beneš, Kurtin. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1396. Průběh utkání: 0:2, 1:2, 1:4.

HC Stadion Litoměřice: Volevecký – Klikorka (C), Žovinec, Štibingr, Tomov, Tůma, Jebavý, Černohorský – Bernovský (A), Kuťák, Jelínek (A) – Sihvonen, O. Hrabík, Plos – Costa, Tecl, Kordule – Pajer, Bareš, Pospíšil.

HC Sparta Praha: Kořenář – Tomek, Kemiläinen, Moravčík, Pavlák, Němeček, Irving – Chlapík, Horák, Salomäki – Kousal, Najman (C), Novák – Forman, D. Vitouch (A), Hyka – K. Hrabík (A), M. Vitouch, Ton.