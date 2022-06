Hlinkův stadion v posledních dnech patří dělníkům, kteří instalují nové mantinely. Hokejisté už nebudou narážet při soubojích do tvrdého plexiskla; to nové bude mnohem víc bezpečnější, bude splňovat parametry IIHF. Na nové rozměry (nyní 26 x 60 metrů) si budou muset zvyknout nejen hokejisté, ale i fanoušci. Například pod východní tribunou budou mít mantinel o tři metry dál. „Je dobře, že se rozměry hřiště sjednocují, bude to tak stejné pro všechny. Změna bude jen ku prospěchu hokeje,“ kvituje Růžička.

Na to, jak pokračují pracovníci na litvínovském zimáku, se pravidelně chodí dívat i Andrej Ručinský, tatínek legendárního hokejisty Martina Ručinského. „Už se těším na hokej, jaký se při nových rozměrech bude hrát. Jen jsem si říkal, že by ty mantinely mohly být v klubových barvách, mám na mysli úchyty plexiskla a lemování, to by pak vůbec nemělo chybu."

Zdroj: Deník/František Bílek

A co říkají na nové rozměry samotní hráči? „Bude to nezvyk, ale je to trend dnešní hokejové doby. Hra se zrychlí, na všechno bude méně času, více se nabruslíme. Menší kluziště přinese více soubojů, takže pro diváky to bude stoprocentně přitažlivější," predikuje Martin Havelka.