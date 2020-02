Jak jste si užil rozlučku, kde Vám fanoušci tleskali vestoje?

Bylo to překrásné, nikdy jsem si nepomyslel, že budu tahle končit. Nikdy jsem o tom ani nesnil. Znamená to pro mě strašně moc. Doufám, že svým hokejovým stylem se mi podařilo někoho inspirovat.

Rozlučka proběhla před zápasem klubů, kde jste působil. Co to pro Vás znamená?

Bylo to úžasné. Za Chomutov hraje ještě spoustu mých bývalých spoluhráčů. A v Litoměřicích jsem si vždycky užíval každou odehranou minutu. Trochu mě mrzí, že jsem si nemohl ten konec své kariéry určit sám, ale dlouho dopředu jsem věděl, že tahle doba nastane. Jsem rád, že jsem skončil svůj poslední odehraný zápase v Českých Budějovicích, který se podařil mně osobně a také se vedlo týmu, výhra 6:2 pro nás byla cenná. V tu chvíli nikoho nenapadlo, že to pro mě bude konečná.

Co byl tedy důvod Vašeho rozhodnutí ukončit kariéru?

Delší dobu mám problémy s břišními úpony. Mám v těle zánět, který způsobuje, že jakmile začnu trénovat, tak se mi vrací obtíže. Doktoři mi řekli, že tomu pomůže jedině klid.

Pojďme zhodnotit Vaší bohatou hokejovou kariéru…

Kariéru jsem si užil. Upřímně jsem nikdy nesnil, že budu hrát profesionální hokej. Hokej jsem chtěl vždycky hrát, zpočátku jsem neřešil, na jaké to bude úrovni. Strašně si vážím toho, co mě v hokejovém světě potkalo.

U Kališníků jste byl oceněn už jednou během akce Díky, kapitáne…

Užívám si každou akci, protože jsem se nikdy nepovažoval za žádnou hvězdu. Vždycky jsem sám sebe bral jako dělníka ledu.

Čemu si teď budete věnovat?

Domluvil jsem se s klubem, že budu pokračovat dál jako trenér malých hokejistů. Hrozně mě to baví a na druhou stranu je to ohromě těžká práce. Vidím v tom novou výzvu do dalšího života.

