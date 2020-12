Hokejové MS do 20 let už mocně buší na dveře. Sledovat ho bude i trenér Litoměřic Daniel Tvrzník. Aby ne, vždyť s juniorskou reprezentací odletělo za moře hned 11 jeho hráčů i tři trenérští kolegové. Náplně kondičních tréninků tak řeší s kanadskou stranou na dálku. Kromě drillu, který čeká zbytek týmu v Litoměřicích, bude sledovat celý šampionát v televizi. Jak moc věří českým barvám? Nejen o tom se rozpovídal v rozhovoru pro Deník.

Zápasem v Třebíči pro vás skončila dlouhá zápasová šňůra venku. Jste se dvěma body před vánoční pauzou spokojený?

Určitě ano. Těch bodů jsme venku moc neudělali, takže dva body z Třebíče se rozhodně počítají. Pro nás to není úplně oblíbený soupeř, ale letos jsme s ní získali čtyři body, což je podle mě dobrá vizitka.

Hodně práce udělala první lajna, Miškář i Procházka si připsali 3 kanadské body…

První lajna nás táhne celou sezónu. Potřebovali bychom, aby se gólově probudil i zbytek, ale v posledních týdnech lepíme kvůli absenci reprezentantů do 20 let sestavu jak se dá. První formaci se ale snažíme zachovat pohromadě, asi i proto jim to docela šlape. U toho zbytku chybí taková ta chemie a automatismy, což je vzhledem k okolnostem logické.

Jsou to mladí hráči, osmnáctiletí kluci, junioři. Jak hodnotíte jejich výkony?

Myslím, že jsme odehráli slušné zápasy co se týče systémové hry. Samozřejmě tam byla řada individuálních chyb, které vyplynuly z nezkušenosti, ale to se dá vzhledem k věku omluvit. Chce to trpělivost, musí se na tom pracovat, není to něco, co odstraníte v řádu dnů. Také pochopitelně chybí produktivita, málokdy se vám vyloupnou kluci jako třeba Vojta Střondala, kteří začnou ty góly sázet téměř okamžitě.

Dobré výkony u vás předvádí také Přemysl Svoboda, jenž začal sezónu v Ústí nad Labem, kde se mu ale moc nevedlo…

To je hrozně specifický hráč (úsměv). Má neskutečný talent do ofenzivy, předvádí věci, které si dovolí v jeho věku málokdo. Má ale spoustu nedostatků směrem dozadu, na kterých musí pracovat. Myslím, že mu hodně pomohlo, že dostal šanci v Litvínově. Věřím, že se bude v činnostech, které mu dělají problémy, jen zlepšovat, ať už u nás, nebo v Litvínově.

Na řadě teď bude vcelku dlouhá a nezvyklá vánoční přestávka. Jaký budete mít program?

Máme tam tři tréninkové bloky. Čtyři dny jsou ještě do Vánoc, další čtyři pak mezi svátky, od 2. ledna už se pak vrhneme na přípravu na Kadaň.

A náplň tréninků?

Se základním kádrem se budeme hodně věnovat i kondici, přeci jen ta pauza je dost dlouhá, takže toho využijeme. Jinak jsme si pozvali další mladé kluky, ročníky 2002 a 2003, budeme pořádat takový minikemp asi se třiceti hráči, uvidíme, třeba nás ještě někdo zaujme.

Dříve se Chance liga hrála třeba i 22. prosince a mezi svátky se pokračovalo. Jak se díváte na model s tak dlouhou přestávkou?

Jak už jsem řekl, je to dlouhé období bez zápasů, ale je to pro všechny stejné. Tato sezóna je navíc kvůli koronaviru dost specifická, musíme respektovat snahu vlády minimalizovat nějakou mobilitu v období Vánoc a mezi svátky. Jsme profesionálové a musíme se tomu přizpůsobit.

Nebude se hrát defacto tři týdny…

Nějaká desetidenní reprezentační přestávka by asi byla optimální, ale nedá se nic dělat. Nehrálo se na podzim, teď se nehraje znovu…

Na druhou stranu vám by to mohlo, vzhledem k tomu, že máte 11 hráčů na MS do 20 let, přijít vhod, ne?

Asi je to v určitých ohledech plus. Další tři kluci jsou na kempu s reprezentační osmnáctkou. Nemohu mluvit za všechny týmy, ale co vím, všichni bychom asi nejraději hráli zápasy.

Aspoň budete mít čas sledovat kališníky v akci na MS. Předpokládám, že se budete dívat, je to tak?

Samozřejmě! Chtěl bych vidět všechny zápasy, nejen kvůli hráčům, ale máme tam i tři členy realizačního týmu, takže jim budu fandit.

Jste se svými spolupracovníky v kontaktu?

Ano, musíme být. Máme tam trenéra brankářů, stejně jako kondičního trenéra, který nám z Kanady posílá plány i pro ty bloky, které nás tu čekají mezi svátky.

Dvacítka čeká na nějaký úspěch opravdu dlouho. Jaký je váš odhad na umístění České reprezentace?

Reálná predikce se asi dost liší od toho, co bych si přál. Češi mají letos jako jediný tým obrovskou nevýhodu - téměř dva měsíce nemohli hrát ani trénovat, což se někde určitě projeví. V ostatních zemích se buď hrálo, nebo ti kluci byli alespoň na ledě. Já myslím, že pokud bychom přešli čtvrtfinále, bylo by to bráno jako obrovský úspěch.

Na druhou stranu by se vám mohli vrátit hráči dřív do týmu, pokud by to nevyšlo…

Pokud mám správné informace, tak by se měly všechny reprezentace vracet speciály hromadně až po skončení turnaje, takže to na to nebude mít vliv. Přiletět by měli někdy 7. ledna.

Takže i leden začnete ještě s mladíky, kteří hráli v prosinci?

Určitě. Dvacítka za sebou bude mít náročný program i cestu, navíc chvíli potrvá, než se srovnají zpět s časovým posunem. Očekávám, že se to srovná zhruba v polovině ledna.

Přesto se dá na prvním měsíci nového roku najít plus - po venkovních zápasech vás teď čeká hodně utkání doma…

Ano, to je výhoda. Jak jsem už říkal, moc bodů jsme venku neudělali, takže to teď musíme na svém ledě napravit, abychom se tabulkou posunuli výš, kde chceme být, to znamená na místa zaručující play-off.