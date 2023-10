Pátou výhru v řadě přidali na svůj účet hokejisté Litoměřic. V rámci 13. kola druhé nejvyšší soutěže zdolali nováčka soutěže ze Znojma 4:2.

Hokejisté Litoměřic - ilustrační foto. | Foto: Zdroj: hclitomerice.cz

,,Měli jsme výborný vstup do utkání a hned v úvodu zápasu jsme v přesilové hře dali gól. Vzápětí jsme ale byli v oslabení, kde se soupeř dostal do hry a zbytek zápasu jsme se tahali o výsledek,“ hodnotil duel litoměřický Jakub Janoušek. „Díky docela povedené třetí třetině se nám podařilo zápas dotáhnout do vítězného konce,“ oddechl si.

Litoměřicím pomohly k výhře především přesilové hry, i přes střeleckou převahu soupeře dokázaly zužitkovat dvě ze tří. V tabulce jim patří nadále páté místo, další kolo odehrají znovu před vlastními diváky. Už zítra vyzvou pražskou Slavii, úvodní buly je naplánováno tradičně na 17.30.