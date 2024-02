Ještě ne… Litoměřičtí hokejisté už byli jednou nohou ve čtvrtfinále Chance ligy. V Kolíně vedli po dvou třetinách 4:2 a sahali po třech bodech, které by jim daly definitivní jistotu. Nakonec ale berou jen bod za porážku 4:5 po nájezdech a na potvrzení umístění v nejlepší šestce si tak musejí ještě počkat, neboť sedmý Zlín ztrácí dvě kola před koncem pět bodů.

Stadion Litoměřice ilustrační | Foto: Deník/František Bílek

„Je to škoda, měli jsme to dobře rozehrané,“ byl si vědom také asistent litoměřického trenéra Přerosta František Ptáček.

„Z naší strany to bylo hodně podobné minulým zápasům. Bylo to aktivní pohybově i důrazem. Musíme ale zapracovat na zakončení, a to nejen v nájezdech, i když už moc času není. Minimálně v hlavě se dá ale přesvědčit, že můžeme být sebevědomější a mohlo by se nám povést střílet více branek,“ dodal s ohledem na fakt, že jeho svěřenci neproměnili ani jedno trestné střílení.

Litoměřičtí tak padli s Kolínem potřetí ze čtyř letošních utkání, v posledních dvou kolech na ně čekají soupeři ze dna tabulky. Nejprve Frýdek-Místek v Kalich Areně ve středu od 17.30, a poté v pátek na jihu Moravy Znojmo (18.00).

Hokej, Chance liga, 50. kolo:

Kolín – Litoměřice 5:4sn (0:0, 2:4, 2:0 – 0:0, 2:0 sn)

Branky a nahrávky: 33. Skořepa (Ouřada, Vrhel), 37. Ouřada (Chalupa, Skořepa), 52. Štohanzl (Mucha, Chalupa), 52. Pajer (Štohanzl), rozhodující nájezd Kloz – 27. Jebavý (M. Vitouch), 34. Plos (Korkiakoski, Sihvonen), 39. Tomek (Kordule, Jícha), 39. Kuťák (P. Svoboda, Ton).

Rozhodčí: Wagner, Skopal – Jindra, Augusta. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:0. Střely na branku: 27:31. Diváci: 1 351. Litoměřice: Šatný – Krutil, Jebavý, Černohorský, Benda, Tůma, Tomek, Husák – Costa, Jícha, Kordule – P. Svoboda, Kuťák, Ton – Žmola, M. Vitouch, Hrabík – Sihvonen, Korkiakoski, Plos.