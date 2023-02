Kališníci se sice v úvodní čtvrthodině dostali do dvoubrankového vedení, ani to jim ale nakonec nestačilo. Vsetín oslabeného soka dvojnásobně přestřílel, v poslední třetině pak skóre definitivně otočil.

„My jsme tu dlouhou cestu vážili v docela silně oslabené sestavě. Začali jsme na 16 hráčů, po zranění jsme dohrávali v 15,“ označil hlavní příčiny porážky asistent litoměřického kouče Radim Skuhrovec. „Musím říct, že z mého pohledu jsme dlouho sahali po celkem úspěšném výsledku. Díky výbornému výkonu brankáře Krále, který odchytal parádní utkání, jsme se pořád drželi ve hře. Bohužel v rozhodujících chvílích nám chyběla energie,“ krčil rameny.

FOTO: Lovci v Jičíně vítězně. Kouč Jelínek chválil kulisu a druhou půli

„Díky nešťastnému faulu necelé tři minuty před koncem jsme se připravili o závěrečný tlak, i když jsme v posledních vteřinách ještě měli nějaká zakončení. Bohužel to tam ale nepadlo. Hráčům ale nemůžeme vytknout sebemenší věc, ta parta, která nastoupila, to odpracovala na sto procent,“ chválil i přes porážku své svěřence. „Někdy to tak je, že se to zkrátka nepovede, ale mrzí nás to, protože z mého pohledu jsme alespoň po bodu sahali. Tato týmová práce je ale cesta k tomu, aby se nám už příští utkání vydařilo,“ uzavřel.

Hokej, Chance liga, 48. kolo:

Vsetín – Litoměřice 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)Branky a nahrávky: 19. Jonák (Rob), 48. Bērziņš (Jonák, Rob), 51. Jonák (Bērziņš) – 3. Jícha (Výtisk), 13. Procházka (Kuťák).

Rozhodčí: Skopal, Koziol – Hanzlík, Bezděk. Vyloučení: 6:8. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 2 171. Střely na branku: 38:19.

HC Stadion Litoměřice: Král – Jebavý, Černohorský, Výtisk, Němec, Kroupa, Holý – Procházka, Kuťák, Svoboda – Válek, Jícha, Slavíček – Cikhart, Ton, Berka – Pártl.