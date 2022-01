Minulou sezonu jste působil v Havířově, s jakými myšlenkami nastupujete do utkání proti AZ? Už je to lepší. První zápas, když jsme hráli u nich, jsem to prožíval, to bylo horší. Ale vždy jsem se snažil udělat vše proto, abychom vyhráli.

V minulosti jste působil i v Litoměřicích, dokážete tyto dvě angažmá porovnat?

V současné době je to tu o mnoho lepší. Je tu projekt Dukla. Máme tady servis a zázemí jako v extralize. Když jsem tu hrál minule, tak to tu byl klasický prvoligový klub. Jsem tu nadmíru spokojený a jako malý bonus tu mám svého bratra Martina.

Je nějaký rozdíl mezi severní Moravou a severními Čechami?

Rozdíl je hlavně v mentalitě lidí a v řeči, trošku jinak se mluví na Moravě a jinak v Čechách. A taky bych řekl, že na severní Moravě se více pije. (smích)

Jaké to je mít sourozence v týmu?

Pro mě je Martin hodně velkou oporou. Je to jiné než hrát s každým jiným spoluhráčem. Vzájemně si hodně pomáháme.

Kdo z vaší rodiny hrál první hokej?

Táta, ten nás k tomu přivedl.

Jak to probíhá na trénincích, hecujete se nebo se naopak podporujete?

My se podporujeme, občas se společně zasmějeme nějakým komických situacím, ale nehecujeme se. Já mám bráchu prostě rád.

Stadion se nachází na první pozici…

Ještě jsem to nikdy nezažil, hrát za tým, který je v čele tabulky. Je to neskutečně fantastický pocit. Chceme vyhrát základní část.

Nedávno jste vyhráli derby s Ústím nad Labem…

Ano. Tady v Čechách jsou ty derby hodně váženější, řekl bych až vyhrocenější, když prohrajeme opravdu to zamrzí a štve. A myslím, že to stejně cítí i fanoušci.

Na konci roku se zrušilo MS do 20 let, kde jsou i někteří hráči z projektu Dukla. Jaký je váš názor?

Je mi těch kluků líto. Osobně, kdybych tam byl, tak budu hodně naštvaný, zklamaný. Celou sezonu se na to připravují, a pak odehrají dva zápasy a jedou domů. Je to hrozné, co se v poslední době ve sportu děje. Očkujeme se, testujeme se, a přesto se může stát, že se to zruší.

Jste odchovance Sparty, jak na to vzpomínáte?

Mám jen ty nejlepší vzpomínky, tam jsem se hokejem bavil.

Nechtěl byste se do Sparty někdy vrátit a zase nosit rudý dres?

Určitě. Spartu nosím stále v srdci. Je to největší klub s obrovskou historií. Rád bych si za Spartu někdy ještě zahrál.

Sledujete její výsledky?

Ano, momentálně se jim moc nedaří, snad se to brzy zlepší.

Není škoda, že v rámci extraligy nevidíme vzájemný zápas mezi Spartou a Slavií?

To je obrovská škoda. To býval vždy historicky největší zápas České republiky. Pamatuji si, že chodil pokaždé plný barák. I v mládeži chodili fanoušci a ten zápas byl o hodně víc vyhecovaný.

Nedávno skončila třetí série seriálu Lajna, sledoval jste jí?

Jasně, ale neviděl jsem všechny díly. Má to něco do sebe, ale osobně mám radši seriál Vyšehrad.

AUTOR: JAKUB VÍTEK