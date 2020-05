Z finančních důvodů vás opustili tři nejproduktivnější hráči. Máte už vytipované nějaké plnohodnotné náhrady?

Už v průběhu sezóny jsme tak nějak předpokládali, že tito hráči odejdou. Samozřejmě jsme je chtěli udržet, ale zároveň už máme i vytipované nějaké náhrady. Těší nás, že se povedlo získat zkušeného Martina Procházku a že u nás bude pokračovat Matěj Beran. Máme i nějaké další cíle, ale uvidíme, jak dopadnou jednání.

Klub neprodloužil smlouvu Kristianu Kangasovi. Znamená to, že jste od něj čekali víc?

Měl slabší začátek sezóny. V závěru se mu sice dařilo, ale jako od cizince jsme od něj čekali, že bude rozdílový hráč. I přes dobré výkony ke konci ročníku jsme se rozhodli, že mu nový kontrakt nenabídneme.

Ze dvou Finů tedy nebude v sestavě ani jeden, dočkají se fanoušci nějakých jiných zahraničních akvizic?

V tuto chvíli to tak nevypadá. Hledáme hlavně české hráče, pokud by ale přišla nějaká zajímavá nabídka, budeme o ní uvažovat. Stále hledáme šikovného centra, musíme se ale dívat také na rozpočet, který není nafukovací. Tlačí nás i čas, protože řada jiných týmů také podepisuje spoustu hráčů, nechceme se ale ukvapit.

Trenérský tým, tedy vy a David Bruk, zůstává?

Ano, zatím se nic nemění.

Jistě vás tedy potěšilo, že se povedlo udržet například Patrika Marcela , Jiřího Jebavého či Petera Jánského…

S prvními dvěma jsme se o tom bavili už v sezóně, takže tam to bylo více méně domluvené. S Peterem Jánským, ač odehrál závěr sezóny v Litvínově, byla dohoda velice rychlá. Posbíral 30 bodů, což je velice slušné, takže já věřím, že jsme se dohodli k oboustranné spokojenosti.

Účast v projektu Dukla bude pokračovat i pro příští sezónu, schůzka ohledně hráčů ale teprve proběhne. Máte nějaká jména, která byste si z mládežnických reprezentantů přáli ve svém týmu?

Jistě že nějaká přání máme, ale na kolik to je reálné uvidíme až po jednáních s jejich mateřskými kluby. Hodně bychom stáli třeba o Karla Klikorku či o Mlčáka, ale jak říkám, nezávisí to jen na nás.

Krom nich dostanou šanci i dva odchovanci litoměřického hokeje, Ondřej Damašek a Michal Daniel. Prvního jste měli relativně "na očích" (2. liga - Děčín a Bílina) ale Daniel hrál v srbské lize. Trochu exotické angažmá pro hokej, že?

Vyplývá to z toho, že jeho otec tam měl práci, takže se tam přestěhovala celá rodina. Víme ale, co od něj očekávat, jeho výkony jsme sledovali, takže uvidíme, zda to potvrdí v přípravě. Oba dostanou šanci přesvědčit, že mají na první tým.

Kdy začne příprava? Už máte nějaké obrysy?

Nástin už ano, chtěli bychom začít 25. května, ale teprve 6. května proběhne finální schůzka realizačního týmu, kde bychom to měli doladit. Zatím tedy nechceme napevno říkat nějaké datum, o všem budeme včas informovat.

Mohou to ovlivnit i opatření kvůli koronaviru?

Více méně ne, početně nás zatím není tolik, abychom překračovali kvóty, které jsou už nyní povolené.

Možná je na tuto otázku ještě brzy, ale co ambice vzhledem k příští sezóně? Přeci jen odchod tří elitních hráčů může tým výrazně oslabit…

To je pravda, oslabení to určitě je. Myslím, že jakýkoliv tým v I. lize by ztrátu tří takových hráčů těžko nahrazoval. Na druhou stranu doplňujeme tým o jiné hráče, u kterých věříme, že je dokáží zastoupit. Letos ukázali kvalitu i mladí reprezentanti, takže věřím, že máme opět na to pohybovat se okolo míst zaručujících play-off. To bude opět naším cílem a věřím, že budeme mít znovu konkurenceschopný mančaft, kterému se to podaří.

Na závěr trocha nostalgie. Na konci dubna to bylo deset let od postupu Litoměřic do I. ligy. Vzpomněl jste si na to?

Popravdě jsem tento milník vnímal především při akci, kdy se v sezóně děkovalo klubovým kapitánům. Přímo na výročí bych na to asi nemyslel, ale jelikož jste v Deníku zařadili celou stránku, která se tomu věnovala, vzpomněl jsem si. (úsměv)