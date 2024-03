Hokejisté Litoměřic jsou ve čtvrtfinále. Na ledě sestupujícího Znojma vyhráli 3:1, díky čemuž udrželi čtvrtou příčku a vyřazovací boje začnou doma. Jejich soupeřem bude Třebíč.

Hokejisté Znojma (bílé dresy) se s Chance ligou rozloučili domácí porážkou s Litoměřicemi. | Foto: pro Deník/Jaroslav Kicl

Domácí byli nakonec možná houževnatějším protivníkem, než se čekalo. Kališníci sice dokázali odskočit na dvoubrankový rozdíl, jenže celek z jihu Moravy v posledním dějství snížil, pojistku přidal až vteřinu před koncem Kordule.

"Byl to těžký zápas," uznal asistent hostujícího trenéra František Ptáček. "My jsme hlavně potřebovali bodovat. Bylo vidět, že domácí hráli útočný hokej a chtěli zvítězit. Jakmile jsme odskočili na rozdíl dvou branek, tak se kluci uklidnili. Ve třetí třetině dokázali domácí snížit na 1:2 a zápas zdramatizovat, ale nakonec jsme to dotáhli do vítězného konce." pokračoval.

"Věděli jsme, že Znojmo už o nic nehraje. I přesto bylo nepříjemným soupeřem, a proto jsme se snažili hrát zodpovědnou hru. Myslím si, že právě tohle rozhodlo o našem vítězství."

Na programu jsou nyní předkola play-off, čtvrtfinálová série proti celku z Vysočiny začne 9. a 10. března v Kalich Areně.

Hokej, Chance liga, 52. kolo:

Znojmo - Litoměřice 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

43. Čermák (L. Adámek, Lichanec) – 22. P. Svoboda, 26. Kordule (Kuťák, P. Svoboda), 60. Kordule (P. Svoboda, Černohorský)

Rozhodčí: Maršálek, Rapák - Roischel, Tvrdý. Vyloučení 3:4 (navíc Zahradníček (ZNO) 5 + DKU). Využití: 0:1. Diváci: 1 290. Střely na branku: 28:22.

Litoměřice: Šatný – Jebavý (C), Krutil, Pavlák, Černohorský, Tomek, Tůma, Husák – Kordule, Jícha (A), Costa – Ton, Kuťák (A), P. Svoboda – Hrabík, M. Vitouch, Žmola – Plos, Korkiakoski, Sihvonen.