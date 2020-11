OBRAZEM: Reprezentační dvacítka už se prohání na ledě Kalich arény

Český národní hokejový tým do 20 let načal přípravný kemp v Litoměřicích. Ten je náhradou za Turnaj čtyř zemí a zároveň přípravou na MS U20, které se uskuteční na přelomu roku v Kanadě. Reprezentace bude na severu Čech do neděle.

Přípravný kemp české hokejové reprezentace do 20 let v litoměřické Kalich aréně. | Foto: Martin Voltr