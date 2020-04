Rovných deset let mají litoměřičtí hokejisté prvoligovou příslušnost. Cesta do profesionální soutěže začala v létě 2009 přípravnými zápasy. Těch kališníci odehráli celkem osm a poslední čtyři v řadě vyhráli. Forma hokejistů se zvedala, a tak mohli být trenéři spokojení. „Poslední přípravné zápasy byly dobré. Cílem je dostat se do play-off. Myslím si, že by tým mohl mít na víc. Chtěl bych, abychom se pohybovali v horní polovině tabulky,“ sdělil v trenér Daniel Tvrzník před dlouhodobou částí v rozhovoru pro klubové stránky.

Po úvodním zaváhání proti Sokolovu začal tým pravidelně bodovat. Od 23. září do 28. října z osmi zápasů ztratil jen čtyři body. Kališníci se pohybovali v horní polovině tabulky, během prosince například neprohráli. Litoměřickým se však nevyhnul herní výpadek, v lednu mužstvo prohrálo pět utkání po sobě.

Po dlouhodobé části čítající 36 zápasů se Stadion usadil na čtvrté pozici a ve čtvrtfinále narazil na páté Klatovy. V pětizápasové sérii vyhrály Litoměřice, a tak postoupily do semifinále. V něm nastoupily v derby proti Roudnici nad Labem. Nejrychlejším možným způsobem se litoměřičtí probojovali do finále soutěže.

Dva nejlepší celky skupiny se utkaly ve finále, kališníci narazili na Most. Série se natáhla na pět zápasů a klíčovou postavou se stal litoměřický Jan Kloz. V prodloužení pátého utkání svou přesnou trefou rozpoutal oslavy svého týmu a fanoušků. Litoměřice vyhrály skupinu Západ a dostali se do kvalifikace o postup do první ligy.

V rámci kvalifikace odehráli kališníci čtyři zápasy. Po úvodní porážce od Písku zbylá tři utkání zvládli, a tak mohli po posledním zápase, který vyhráli 3:1 nad Valašským Meziříčím začít velkolepé oslavy. „Nebojím se říct, že se jedná o skutečně historický úspěch, ve který jsme vůbec nedoufali. Dříve to hrála ligu Dukla, po 25 letech jsme se dočkali i my,“ sdělil nadšený trenér Stadionu Daniel Tvrzník a pokračoval. „Před čtyřmi roky se tady začal dohromady dávat A-tým. Když jsme si řekli, že do dvou let chceme hrát druhou ligu, lidi nás považovali za blázny. A podívejte, postup do první ligy je velkým zadostiučiněním. Co se tady strhlo kolem hokeje, to je fantastické,“ zářil.

Martin Volke, který tehdy chytal za Litoměřice, po postupu přiznal, že se obával toho, aby tým nedostal hloupý gól. „Kdybychom dostali nějaký hloupý gól, třeba vlastní, tak by nás to mohlo rozhodit. Vedli jsme 3:0, věděl jsem, že soupeř za třetinu čtyři góly nedá. Aby postoupilo Meziříčí, muselo by nás porazit,“ sdělil bezprostředně po utkání Volke.

Důležitou postavou litoměřického tažení do první ligy byl také útočník Jan Kloz. „Když jsme porazili Roudnici v prvním kole play-off, začal jsem věřit, že bychom mohli postoupit. Bylo to těžké, ale podařilo se nám to. Jsem hrozně šťastný z toho, co se nám tady podařilo,“ usmíval se Kloz.

Během postupové sezóny hráli domácí zápasy litoměřičtí hokejisté v azylu na roudnickém stadionu. V Litoměřicích se totiž přestavovala původní „průvan aréna“ na moderní zimní stadion, který později dostal název Kalich aréna. Rekonstrukce proběhla, a tak mohli diváci v Litoměřicích 22. září 2010 vidět po 25 letech prvoligový hokej. Pro zajímavost, v tomto zápase vyhráli domácí 2:0 a obě branky vstřelil Jan Kloz.

