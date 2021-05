„Pro mě bylo v Chance lize jednoznačně nejlepší tým a já věřil, že do extraligy postoupí a já si ji tu zahraji. Věřím tomu, že naváži na povedenou loňskou sezonu,“ potvrdil Matěj Beran v obsáhlém rozhovoru pro klubové stránky Rytířů svoje odhodlání konečně se v sedmadvaceti letech prosadit naplno v nejvyšší české soutěži.

Beran skutečně zářil. Zatímco v sezonách předtím jako by padal ode zdi ke zdi a pořádně se nechytil jak doma v Plzni, tak v Pardubicích a Spartě, o soutěž níž byl najednou dvoumetrový habán k neudržení. Dvaapadesát bodů ve 34 zápasech hovoří za všechno, zůstaly za ním všechny hvězdy Chance ligy: Plekanec, Čachotský, Korkiakoski či Kloz.

Co za tí stojí? Podle Berana zapadlo dohromady víc věcí. Hlavně se začal před třemi lety připravovat o českobudějovického odborníka na přípravu i zdravou stranu Dominika Kodrase. Ten se spolu se svým týmem věnuje svým hráčů individuálně a že je ve svém obou špičkou, potvrzuje nejen Beran, ale také jeho vyzdvižení do národního týmu, s nímž je nyní na MS v Lotyšsku.

Beranovi navíc pomohli skvělí spoluhráči v čele Patrikem Miškářem, jenž měl podobný osud a také se ne a ne v extralize čapnout. A v neposlední řadě to byli trenéři Bruk a Tvrzník. T v Litoměřicích odvádějí skvělou práci, což vám potvrdí jak hráči, tak úspěchy klubu plného mladých tváří.

S trenéry měl Beran vůbec problémy, i když ne se všemi. Největší s Ladislavem Čihákem. Tentokrát ho sice v rozhovoru pro Rytíře nejmenoval, ale před časem to v jiném rozhovoru vyklopil naplno: „Narazil jsem na trenéra, který mi v počátcích skoro ukončil kariéru!“

Také ve Spartě neměl na kouče kliku. Uweho Kruppa sice Beran nekritizuje, ale pro tým Pražanů i podle něj nebylo ideální, aby jeho hráči nahazovali puky a jezdili o ně bojovat k mantinelu. To má Sparta moc technických borců.

I Beran se za něj přes svou výšku počítá, produktivita za něj hovoří. V extralize sbíral nejvíc bodů v Pardubicích, jenže tam v sezonách, kdy jejich barvy hájil, panovalo turbulentní období, trenér střídal trenéra a to pro mladší borce není nikdy ideální.

Matěj Beran věří, že právě Kladno pro něj bude ideální štací. Síla kádru se zatím nedá odhadnout, ale majitel klubu Jaromír Jágr si pečlivě vybírá, znovu sestoupit rozhodně nechce a rozpočet má oproti jiným letům v podstatně lepší formě. „Podle mne v Kladně jsou a budou hráči, kteří mohou obstarat i postup do play off. Přece se nemusíme koukat jen dolů. Pro mě osobně je to možná poslední velká možnost. Myslím, že do loňské sezony mě třeba ani Jaromír Jágr vůbec neznal, ale v tom povedeném ročníku viděl, že mohu také produktivitu nabídnout. Na sezonu se moc těším,“ dodal Matěj Beran, pro něhož teď bude prioritou kromě přípravy i dostavět dům v Plzni, odkud bude do Kladna dojíždět s Tomášem Pitulem.