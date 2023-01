„Po 16 letech ve vedení výkonného výboru a po osmi letech v roli předsedy klubu jsem se rozhodl funkci opustit,“ vysvětlil pro klubový web Sadil, který končí na vlastní žádost. „Je mi velkou ctí, že mohu vykonávat tuto novou funkci. Zároveň je to pro mě velký závazek a zodpovědnost. Ve své práci bych rád navázal na bývalé vedení, což nebude vůbec jednoduché. Klub bych chtěl dál rozvíjet po všech stránkách. Je to dost náročný úkol, ale těším se na něj,“ přidal své pocity nový vůdce kališníků.

Fišera začal v klubu na pozici sekretáře. „Znám ho od jeho šestnácti let, kdy jsem ho oslovil aby u nás začal dělat sekretáře. V hokeji si prošel vším, pískal, trénoval, hrál. Je to zběhlý bafuňář a já si myslím, že lepší typ tady v Litoměřicích není a kdekdo nám ho může závidět. Jsem rád, že teď kývnul na funkci předsedy a nevidím nikoho jiného, kdo by to po Danovi Sadilovi mohl dělat. Věřím, že laťku, kterou tady Dan nasadil, ještě pozvedne,“ kvitoval novou volbu také, nyní již bývalý, místopředseda Jaromír Tvrzník, jenž skončil spolu se Sadilem.

Ten povede do konce sezóny alespoň A tým, aby byla zachována kontinuita. Sadila potěšilo, kolik dětí dokázal klub přivést za jeho šéfování k hokeji, a jak se A tým zabydlel ve druhé nejvyšší soutěži. „Úspěchy klubu mě přivedly k dalšímu angažmá ve výkonném výboru ČSLH a i v souvislosti s nedávnou personální změnou v jeho předsednictvu nechci, aby má činnost ve vedení Českého hokeje byla účelově spojovaná s klubem a zneužívaná k jeho neoprávněné kritice,“ zdůvodnil svou rezignaci bývalý šéf.