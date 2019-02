Při vší úctě k úvodním 40 minutám, v nevídaném dramatu, zejména pro litoměřické fanoušky, stačilo shlédnout poslední třetinu, prodloužení a následné nájezdy. Litoměřice potřebovaly v posledním kole získat dva body k jistotě postupu do play-off, pokud se nechtěly ohlížet na další výsledky. Ty jim nakonec v průběhu stejně nepřály, ačkoliv byli Litoměřičtí chvíli dokonce šestí, Havířov i Frýdek-Místek nakonec zvítězily a v kladenském dramatu se tak boj zúžil pouze na dva týmy.

Frýdek-Místek už měl utkání v Kadani dohrané, ačkoliv prohrával 2:3, dokázal nakonec vyhrát 6:3 a čekal, jak dopadne duel na Kladně. Tam Litoměřice vedly po úvodní dvacetiminutovce 2:0, v prostředční části však Rytíře nastartoval Nash.

V posledním dějství už Litoměřičtí věděli, že potřebují zápas dovést do vítězného konce, klidně i v prodloužení, jenže Kladno rozpoutalo smršť. Vsetín totiž otočil duel v Českých Budějovicích a Kladno tak mohlo v případě výhry poskočit na třetí příčku. Během osmi minut se trefili Říha, Kružík, premiérovou branku zaznamenal i Jágr a se Stadionem bylo zle. Dvougólová ztráta, zaplněný kladenský stadion ženoucí dopředu celek v euforii, který táhne duo hvězd z NHL.

Celek Davida Bruka a Daniela Tvrzníka se ale nevzdal, kontaktní branku vstřelil Jánský, jenže Kladno dál určovalo tempo hry a snažilo se rozhodnout.

Klinická smrt

Dvě minuty před koncem přežili Litoměřičtí první klinickou smrt večera. Jágr s Plekancem totiž ujeli dva na jednoho, druhý jmenovaný našel hvězdnou 68 ta ale trefila jen brankovou konstrukci. Z protiútoku našel Korkiakoskiho Průžka a nejlepší střelec Benátek, který posílil Litoměřice v závěru přestupního období, vystřelil v čase 58:02 prodloužení.

O to, a zároveň o naději na postup, ale mohl Litoměřice pět vteřin před koncem připravit Machač, jenž se ocitl úplně sám před Králem, ten však vytasil fantastický zákrok a udržel svůj tým ve hře!

Další zmrtvých vstání předvedl hostující celek v prodloužení. Kladno totiž vstřelilo gól, sudí ho však neuznali kvůli přihrávce rukou. Kališníci tak přežili tři srdeční zástavy, které možná bez nadsázky prožívali jejich fanoušci, drama ale nekončilo.

Duel dospěl do samostatných nájezdů. Kladno si mohlo dovolit zaváhat, čtvrté místo už mělo jisté. Naopak Litoměřickým se nesměly rozklepat ruce ani pod tíhou okamžiku, případná porážka by totiž znamenala konec nadějí. Hned v první sérii je ale uklidnil Jirásek, ve druhé přidal další trefu finský kouzelník Korkiakoski. A protože domácí neproměnili ani jeden z úvodních pokusů a ve třetím zklamal také Jágr, mohl odpálit postupové radosti na konci třetí série úspěšný Kadlec.

Litoměřice si tak zahrají vytoužené play-off, cesta k němu ale byla možná dramatičtější, než rozhodující finálový duel. "Je to obrovská euforie," líčil po utkání nesmírně šťastný kouč Daniel Tvrzník. "Celou sezónu jsme byli v té osmičce, kdybychom o ni přišli v poslední třetině posledního zápasu, strašně by to bolelo," oddechl si kouč, jenž výsledky z ostatních stadionů příliš neřešil. "Vedoucí mužstva nám vždy řekl, jaký je stav, ale tušili jsme, že Frýdek v Kadani zvítězí a že Havířov je doma silný. Proto jsme věděli, že si to musíme uhrát sami a na žádnou pomoc spoléhat nemůžeme."

Poklona hráčům

"Klobouk dolů před celým týmem, který se před plným zimákem za stavu 2:4 nepoložil," chválil svůj celek. "Dali jsme kontaktní gól, penalty už jsme pak zvládli naprosto luxusně," pochvaloval si. "Porazit Kladno před vyprodaným hledištěm jejich vlastního stadionu, navíc s Jágrem a Plekancem, v tak důležitém zápase, to je opravdu fantastický úspěch a zážitek. I díky tomu myslím, že to play-off je zasloužené."

Litoměřice čeká ve čtvrtfinále vítěz základní části, díky horším vzájemným zápasům s Prostějovem totiž skončily i přes bodovou rovnost osmé a vyzvou tedy Jihlavu. "Play-off si jdeme užít, ale budeme se rvát o každý zápas," zdůraznil Tvrzník. "Jihlava je jasný vítěz základní části, měli velký náskok a za mě je to nejkompaktnější a nejlepší mužstvo soutěže. Zadarmo jim to však nedáme. Hráči dostanou ve středu volno, ve čtvrtek už budeme mít trénink a na videu si prohlédneme našeho soupeře," zakončil.

O tom, jak obrovské drama poslední kolo bylo, svědčí i konečná tabulka základní části.

Chance Liga, 60. kolo:

Kladno - Litoměřice 4:5sn (0:2, 1:0, 3:2 - 0:0, 0:3sn)

Branky a nahrávky: 34. Nash (J. Strnad, Melka), 42. J. Říha (Vildumetz), 47. Kružík (T. Kaut, Nash), 50. Jágr (Plekanec) – 6. Kropáček (Smetana, Klejna), 16. Marcel (Voženílek), 50. Jánský (Marcel, Smetana), 58. Průžek (M. Kadlec, Korkiakoski), rozhodující nájezd Jirásek.

Rozhodčí: Přikryl, Vrba – Zídek, Měkýš

Kladno: Brízgala – Zajíc, Nash, Kehar, J. Říha, P. Hořava, Lakos, Zelingr – Jágr, Plekanec, Melka – Š. Bláha, Vildumetz, J. Strnad – Jelínek, Machač, Zikmund – Kružík, T. Kaut, Redlich

Litoměřice: Tomáš Král – Pavlas, Marcel, Klejna, Smetana, Dluhoš, Jebavý, Havlík – Voženílek, Korkiakoski, M. Kadlec – Ščegolkov, D. Merta, Jánský – Průžek, Svoboda, J. Dvořák – Kropáček, Štohanzl, Jirásek



Konečné pořadí po základní části:

1. Jihlava 118

2. Vsetín 112

3. České Budějovice 106

4. Kladno 104

5. Přerov 96

6. Havířov 92

7. Prostějov 91

8. Litoměřice 91

9. Frýdek-Místek 90

10. Třebíč 82

11. Slavia Praha 77

12. Poruba 70

13. Benátky 56

14. Slovan Ústí 47

15. Kadaň 28