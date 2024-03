Nezasloužili jsme si to, hlesl Ptáček. Sérii s Třebíčí rozsekne pátý zápas

Kališníci dvakrát dotáhli náskok Horácké Slavie, v 64. minutě ale rozhodl drama domácí Dočekal. "Nehráli jsme tak dobře jako v třetím zápase," uznal asistent hostujícího kouče František Ptáček. "Zatím nevím z jakého důvodu, ale určitě si to rozebereme. Dotahovali jsme, vypadalo to, že se možná nadechneme, ale myslím si, že za ten výkon jsme si to úplně nezasloužili," dodal.

Třebíč tak srovnala stav utkání na 2:2, sérii čtvrtého týmu s pátým tak musí rozseknout až poslední možný zápas, jehož úvodní buly bude v Kalich Areně vhozeno v sobotu v 17.30. Mezi nejlepší čtyřkou už čekají Vsetín, Zlín a Jihlava, která vyřadila suveréna základní části z Poruby.

Hokej, Chance liga, čtvrtfinále play-off, 4. zápas:

Třebíč - Litoměřice 3:2pp (1:0, 1:1, 0:1, -1:0p)

Branky a nahrávky: 19. Baláž (Ferda, Michálek), 40. Psota (Dočekal, Bittner), 64. Dočekal (Psota) – 28. Jebavý (Plos), 50. P. Svoboda (Husák, Černohorský)

Rozhodčí: Vrba, Kosnar – Štěpánek, Pěkný. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Střely na branku: 31:22. Diváci: 1 648.

Litoměřice: Cichoň – Jebavý, Tůma, Pavlák, Krutil, Husák, Černohorský, Tomek – Kordule, Jícha, Costa – Korkiakoski, Kuťák, Sihvonen – Ton, M. Vitouch, P. Svoboda – D. Vitouch, Žmola, Hrabík.

Stav série: 2:2.