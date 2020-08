Přišel jako jedna z posil pro novou sezónu a už se vyplácí. Exhradecký útočník Patrik Miškář pomohl k výhře 6:3 s Kadaní dvěma brankami. Za stavu 5:0 ale Stadion úplně vypadl z role a soupeř málem srovnal. „Co se dělo není přijatelné. Každý z nás si dělal, co chtěl,“ kabonil se 24letý ofenzivní šikula.

Patrik Miškář. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Jak hodnotíte zápas proti Kadani?

První polovina zápasy byla z naší strany směrem dozadu výborná. Ale to, co se stalo pak, není přijatelné. Každý z nás začal dělat to, co chtěl, kdyby nebylo Beryho (brankáře Berana), tak stav zápasu mohl klidně být 5:5.