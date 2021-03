Vraťme se ještě k poslednímu zápasu série se Sokolovem. Co podle vás utkání rozhodlo?

Asi první gól, který jsme dali hodně brzo. A pak výkon Tomáše Krále v 1. třetině. Ačkoliv jsme v ní nehráli úplně dobře, on nás v brance několikrát podržel, my pak dali ve druhé třetině rychle druhou a třetí branku a zlomili odpor soupeře.

Byla série v předkole náročnější, než jste čekali?

Řekl bych to asi tak, že nám sebrala zbytečně hodně sil před čtvrtfinále. Tušili jsme delší sérii, ty zápasy byly podle očekávání, nicméně my jsme byli po většinu lepší. V základní hrací době jsme neprohráli ani jeden zápas.

Přesto - nemůže být výhoda, že budete rozehraní, zatímco Dukla byla deset dnů bez zápasového vytížení?

Kdyby ta série byla o zápas kratší, tak by to asi byl plus pro nás. Byli bychom rozehraní a měli bychom i pár dnů na odpočinek a na přípravu. Ale takhle máme jen jeden den a moc sil jsme neušetřili. Na druhou stranu máme mladé mužstvo a nemáme co ztratit, takže věřím, že bychom mohli sérii s Jihlavou pořádně protáhnout.

V pátém zápase jste ale točili jen šest beků, to musí být náročné…

Jistě že je. Odehráli jsme pět zápasů v sedmi dnech a hned nás čekají další. Já ale věřím, že v hráčích ještě nějaká šťáva zůstala a vyždímají se na maximum.

Jako třináctý útočník naskočil Martin Kadlec, který se vracel po zranění. Jak to s ním vypadá?

Neodehrál celý zápas, bylo to pro něj hodně náročné. Mysleli jsme, že v letošní sezóně už hrát nebude, ale on za námi sám přišel s tím, že týmu chce pomoci. V tuhle chvíli ale nedokážu říct, jak moc ho v sérii s Jihlavou budeme moci využít.

Soupeř z Vysočiny je pro vás nejméně oblíbeným. Letos jste mu nedali ani gól a dlouhodobě se vám na něj nedaří. Nemůže se to vrýt hráčům i do hlav?

To je těžká otázka. Asi si nebudeme nalhávat, že kdokoliv jiný z té elitní čtyřky by pro nás byl přijatelnější. Ale snad by to pro kluky mohla být motivace. Ty dva zápasy v základní části (0:4 a 0:6, pozn. autora) jsme odehráli s úplně jiným týmem, než máme teď, navíc to byla zcela odlišná klání. Doma jsme hráli opravdu zle, ale v odvetě to nebyl špatný výkon. Rozhodla naše neproduktivita, ale kluci si pamatují, že ten zápas byl co se hry týče vyrovnaný. Snad to pro ně bude hnací motor ukázat Jihlavě, že ty dva zápasy nejsou měřítko pro výkonnost, kterou máme.

Takže jste nepřemýšlel nad tím něco změnit, něčím Duklu zaskočit?

Našemu stylu věříme! Myslím, že umíme jak hrát dobře dozadu, tak i agresivně forčekovat. Navíc jsme schopní během utkání podle vývoje reagovat a tyto styly přepínat a měnit, takže bych neřekl, že to je zapotřebí. Uvidíme až podle průběhu těch zápasů, jak se to bude vyvíjet, ale určitě nechceme hrát žádného zanďoura ale náš hokej, protože ho umíme a máme dobrou ofenzivní sílu.

Odlehčeme trochu závěr. Jsme za polovinou března a Litoměřicím stále běží sezóna. Vzpomenete si z hlavy, kdy naposled tomu tak bylo?

Tak to jste mě zaskočil. Je ale pravda, že na konci března se tu dlouho nehrálo. Ale letos je to asi dané i tou situací kolem covidu, která celý rozpis možná malinko posunula. Nicméně jak jsem řekl, věřím, že série s Jihlavou bude dlouhá a ještě si to o kus protáhneme. Ale z hlavy odpověď na vaši otázku nevím…

Bylo to během sezóny, kdy jste postupovali do I. ligy, tehdy se hrálo až do 22. dubna. S nadsázkou, i vzhledem k současné situaci - ale nemáte teď už v tu dobu naplánovanou nějakou dovolenou?

(smích) Tak to je jedenáct let, to se nedivím, že se mi to nevybavilo hned. Ale dovolenou naplánovanou určitě žádnou nemáme. Jsme profesionálové a takhle to určitě nefunguje. Navíc od Vánoc jsme předváděli parádní výkony, které snad ještě ukážeme, určitě nehodláme končit v nejkratším možném termínu.

Termíny čtvrtfinálové série Jihlava - Litoměřice

19.3., 17.30, Jihlava - Litoměřice

20.3., 17.30, Jihlava - Litoměřice

23.3., 17.00, Litoměřice - Jihlava

24.3., 17.00, Litoměřice - Jihlava

případně

26.3., 17.30, Jihlava - Litoměřice

28.3., 17.00, Litoměřice - Jihlava

30.3., 17.30, Jihlava - Litoměřice