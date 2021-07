Jaká byla loňská sezona kališníků? Asi ji budete hodnotit pozitivně, že?

Určitě. Začátek byl trochu pomalejší, ale potom jsme se rozehráli k fantastickém výkonům. Možná jsme mohli pokukovat i po té první čtyřce. Bohužel jsme skončili před branami semifinále. Ale je to určitě velký úspěch. Hráli jsme pěkný hokej.

A z vašeho osobního hlediska?

Začátek jsem měl taky pomalejší, ale pak se moje výkony zlepšovali.

Jaké bylo hrát čtvrtfinále proti Dukla Jihlava, když jste tam působil?

Chtěl jsem se předvést. Škoda, že jsme to k postupu nedotáhli. Chtěl jsem se předvést. Myslím, že se mi to možná i povedlo.

Měl jste nějaké nabídky na přestup?

Ano. Nějaké nabídky jsem dostal. Něco bylo ze zahraničí. Rozhodl jsem se, ale zůstat.

Proč?

Mám to tu rád.

Jaké jsou cíle Litoměřic?

Určitě play off. A v něm dojít co nejdál.

Co očekáváte od té následující sezony?

Chtěl bych dojít s týmem do semifinále a věřím tomu, že by to mohlo jít i dál.

Chtěl byste si zahrát extraligu?

Samozřejmě. To byl taky jeden z důvodů, proč jsem zůstal. Myslím, že mě to tu může posunout.

Jací jsou vaši trenéři David Bruk a Daniel Tvrzník?

Davida Bruka jsem znal už z Plzně. Oba jsou skvělí. Jsou sehraná dvojka.

Sledoval jste mistrovství světa v hokeji?

Fandil jsem našim, věřil jsem v postup. Překvapila mě Kanada. Málem nepostoupila ze skupiny a nakonec celý turnaj vyhrála. V tom je hokej krásně nevyzpytatelný.

A co NHL?

Taky sleduju. Dřív jsem fandil Los Angeles Kings. Dnes už koukám na celou NHL.

Kde budete hrát za deset let?

Doufám, že ještě někde vůbec budu hrát. (smích)

Těšíte se, až bude hokej zase s diváky?

Určitě. Bylo to dlouhé. Věřím, že už to nejhorší máme za sebou a bude se více a více rozvolňovat a my se budeme v příští sezoně s diváky potkávat. Jsou pro nás důležití.

AUTOR: JAKUB VÍTEK