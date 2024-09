V rozhovoru pro Deník se rozpovídal o ambicích Kališníků, samotné přípravě nebo zálibě v tamních cyklostezkách. „Chceme hrát ve středu tabulky. Je potřeba mít klid na práci. Hlavní je, aby se kluci posouvali dál a dál,“ pravil 54letý rodák z Liberce. Litoměřice do toho vletí domácím zápasem proti Sokolovu.

Pane trenére, jedna blesková otázka na úvod. Nebude váš sobotní zápas odložený?

Co jsme to řešili, tak ne. Myslím si, že by se tak stalo, kdyby se nějak rapidně zhoršila lokální situace. My jsme ale na kopci, takže bychom měli být v klidu.

Pojďme k přípravě, kde se vám výsledkově nedařilo. Vaše hodnocení?

To se hodnotí těžko. Měli jsme tady velkou migraci hráčů, zkoušeli jsme jich opravdu hodně. Hráli jsme proti třem celkům z extraligy. My jsme nešli až tak po výsledcích, spíše jsme si chtěli vyzkoušet kluky v těžkých zápasech. Něco se povedlo, něco ne. Některé výkony byly lepší, některé horší. Myslím si, že poslední dva týdny si to sedlo a věřím, že jsme na dobré cestě.

Zimní stadion bojoval přes léto s nepříjemnou mlhou. Ovlivnilo vás to?

Byla tam porucha odvětrávání a klimatizace. Samozřejmě to ovlivnilo také teplé počasí. Kvalitě některých zápasů to nenahrálo.

Atmosféra na utkání Litoměřice - Sparta Praha. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

V sobotu váš čeká v prvním zápase sezony Sokolov. Co říci na jeho adresu?

Jdeme do toho s kompletním kádrem. Sokolov má nějaké hráče z Karlových Varů. Očekávám rychlý, kontaktní a dobrý hokej.

Jaké ambice si dáváte do nového ročníku?

Klidný střed tabulky. Chceme mít klid na práci. Cílem je zlepšování a posouvání herních návyků našich mladých kluků. Máme nejmladší kádr v první lize. Snažíme se prostě kluky posunout, aby za pár let mohli hrát v extralize. Věřím, že nebudeme mít nějaké záchranářské problémy.

Trochu mě překvapilo, že máte poměrně skromné tabulkové cíle…

Tak samozřejmě čím výš budeme, tím lípe. Samozřejmě vím, jak se Litoměřicím dařilo v minulých sezonách. Nalijme si čistého vína, kolikrát to takhle bylo za posledních 20 let? Budeme se na to samozřejmě snažit navázat, ale jak jsem řekl, máme nejmladší mužstvo v lize. Zadání Litoměřic není postup do extraligy ale práce s mladými hráči. Chceme je rozvíjet. Když se k tomu přidá dobré umístění, tak je to jedině dobře.

Jakým herním stylem byste se rád prezentoval?

Vypadá to na bruslivý, aktivní a soubojový hokej. Očekávám, že místy budeme hrát hodně bez puku. Budeme chtít soupeře aktivně napadat a rychle si puk sebrat zpátky. Očekávám jakýsi hybrid mezi pokročilým mládežnickým a dospělým hokejem. Hlavně všechno v rychlosti.

Jste v Litoměřicích spokojený? Jak se vám tady líbí?

Já Litoměřice znám, pořádali jsme tady se Spartou v létě hokejové školy. Máme to tady docela proběhlé. Zrovna tento víkend jsem přemýšlel o kole a tamních cyklostezkách. Ale to mi asi nevyjde. Ale věřím, že budu mít šanci, kolo mám rád. Co se týče hokeje jako takového, vždy tady byla skvělá divácká kulisa. Moc se těším na domácí zápasy.