„Ve čtvrtek to vypukne“, řekl kapitán litoměřického Stadionu a bývalý mistr extraligy s libereckými Tygry. „Bude to urputný hokej. Věřím, že se nám bude dařit," prohlásil před startem předkola play-off, v němž vyzvou kališníci Sokolov.

Kapitán Stadionu Litoměřice Jan Výtisk | Foto: Deník / Karel Pech

V předkole play off vás čeká Sokolov. Co od něj čekáte?

