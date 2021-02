V poslední den hokejových přestupů na tuzemské scéně rozšířily svůj kádr také prvoligové Litoměřice. Kromě sedmi nových mladíků a litvínovského Martina Havelky se vrací i nejlepší střelec loňského ročníku Martin Kadlec.

Tomáš Král a Martin Kadlec | Foto: Deník / Karel Pech

Právě zkušený útočník je nejzvučnější posilou, která vcelku mladému výběru trenérů Daniela Tvrzníka a Davida Bruka přijde vhod. "Je to vítaná posila, on zná nás, my známe jeho, a já věřím, že u nás naváže na loňské představení, kdy byl nejlepším střelcem ročníku," řekl Tvrzník, jenž hned na pondělním tréninku zařadil staronovou tvář do lajny k Procházkovi s Válkem.