V Brně ani ve Znojmě to neklaplo, a tak se rozhodl pro návrat domů. Třiatřicetiletý hokejový světoběžník Tomáš Svoboda dohraje sezonu v rodných Litoměřicích.

Tomáš Svoboda je jednou z hlavních opor znojemského celku. | Foto: Deník / Lubomír Budný

„Řešil jsem nějaké možnosti, ale Litoměřice mi dávaly největší smysl. Narodil jsem se tu, mám ke klubu vztah a byl o mě zájem. To jsou asi hlavní důvody toho, že se vracím,“ zdůvodnila svůj návrat hvězdná posila. „Nejsem tu jen proto, abych si přišel někam zahrát. Je to pro mě závazek,“ vzkázal forvard poté, co se v Kalich aréně uvedl gólem a dvěma asistencemi při pondělní výhře 5:1 nad Kolínem. „Mrzí mě, že na stadion nemůžou diváci, protože by se přišla podívat rodina a kamarádi. Situace je ale všude stejná a s tím se nedá nic dělat.“