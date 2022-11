Asistent trenéra reprezentace do 18 let hned také zhodnotil obě utkání. „Řekl bych, že to utkání rozhodlo dodržení našeho plánu a trpělivost, i když jsme tam měli malinký výpadek ve třetí třetině. Pak jsme se ale ve hře srovnali a dokázali jsme si jako celý tým, že když budeme trpěliví a budeme hrát celých šedesát minut, nebo de facto pětapadesát minut, tak na konci utkání můžeme být úspěšní. A to se dnes ukázalo. Jsem rád, že jsme plnili to, co jsme si řekli, a to z takových devadesáti procent,“ okomentoval první výhru na ledě Slezanů.. „Možná ten odraz naší hry spočíval i v tom, že jsme svého soupeře přestříleli tak dominantně hned v té první třetině,“ dodal.

Střeleckou převahu měli kališníci také v Přerově, kde dvakrát vedli, duel ale nakonec dospěl za stavu 2:2 až do samostatných nájezdů, v nichž rozhodl o bonusovém bodu pro Severočechy Filip Kuťák.

„Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání. Nezačali jsme ho moc dobře. Soupeř na nás vytvořil tlak, ale postupem času se naše hra zlepšovala a takovou tou trpělivostí a charakterem týmu jsme zápas dostali až do prodloužení. V něm jsme byli sice oslabení, ale parádně jsme ubránili soupeřovu přesilovku proti našim třem hráčům. V závěru jsme vyhráli na nájezdy, protože náš výborný gólman, který nedostal gól,“ těšilo Skuhrovce.

I díky dvěma zápasům ve dvou dnech měli Litoměřičtí o víkendu volno, dnes se představí domácímu publiku. Stadion hostí dnes od 17.30 Pardubice B. Litoměřice jsou v tabulce na čtvrtém místě, pardubická rezerva je naopak předposlední. V prvním vzájemném zápasy vyhrály Litoměřice 5:2. Doma ale mají co napravovat, jelikož poslední dva západy na vlastním ledě prohrály.