Boj o poslední postupovou příčku, o níž ještě usiluje pět týmů, už kališníky zajímat nemusí, dílčí cíl už mají pár dní splněný. Pozici do předkola si ale mohou ještě pořádně vylepšit, i kolem nich je však pořádná tlačenice.

Rozdíl mezi pátou a jedenáctou příčkou, kterou drží mimochodem právě Prostějov, je pouhých osm bodů, tedy stále propast, která se dá ve třech kolech teoreticky smazat. Na nejlepší výchozí pozici ztrácí Litoměřičtí jen dva body, navíc Poruba a Třebíč hrají dnes proti sobě, a minimálně jednoho tak může Stadion přeskočit. I neúspěch ale může být hodně znát, družina Davida Bruka a Daniela Tvrzníka by se mohla propadnout až za Vsetín a teoreticky i za Sokolov, navíc právě Prostějov i další pronásledovatelé by se přiblížili na rozdíl pouhých tří bodů. Severočeši mají Jestřábům co vracet, na Moravě na začátku prosince padli těsně 3:4.

Na rozdíl od ostatních celků bojujících o co nejlepší příčku ale mají jednu obrovskou výhodu. V závěrečných třech kolech totiž nastoupí pokaždé na vlastním ledě, kde v letošním ročníku vyhráli jedenáct z patnácti zápasů. Mimo duel s Prostějovem a venku trápícím se Ústím nad Labem přivítají totiž v sobotu i Benátky nad Jizerou.

"Mělo se hrát v Benátkách, ale mám dojem, že tam ke konci února rozpustili led, takže se řešilo, zda to odehrajeme v tréninkové hale v Liberci, nebo u nás. Nakonec jsme se domluvili, že se to odehraje v Litoměřicích," ozřejmil trenér Litoměřic Daniel Tvrzník.

Jeho tým řeší před dnešním duelem snad jedinou drobnější potíž, k dispozici totiž zatím není pětice reprezentantů do 18 let, která absolvovala kemp v Litoměřicích. "Dohodli jsme se, že se primárně budou nadále připravovat s reprezentací, a nám pomohou jen pokud bychom měli nějaké výrazné problémy se sestavou," doplnil Tvrzník.