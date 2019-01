Litoměřice – A je to tady. Po dvou zápasech na ledech soupeřů čeká dnes 22. 9. od 18 hodin domácí, prvoligová premiéra na hokejisty Stadionu Litoměřice, když hostí v derby Kadaň.

HC Stadion Litoměřice - HC Slavia Praha, Kalich Arena, 3. srpna 2010. | Foto: Deník/Karel Pech

Po porážce 2:3 v Chrudimi, kdy sice Stadion srovnal vedení domácích 2:0, ale těsně před koncem inkasoval, skončil duel litoměřických hokejistů v Táboře 2:2, ale po trestných stříleních byli šťastnější domácí hráči.



Vyrovnané duely

S Kadaní se Stadion utkal dvakrát v přípravě, nejprve na jejím ledě prohrával po první třetině 0:3, ale dokázal 4:3 zvítězit a na domácím ledě skončil zápas 3:3 a Kadaň byla úspěšnější při trestných stříleních. V přípravě se Kadani dařilo právě na ledech soupeřů. Dokázala zvítězit 5:4 v Chomutově a 4:1 v Ústí. A po dvou kolech má zatím na kontě tři body, kdy nejprve dokázala třikrát srovnat stav utkání v Olomouci, ale nakonec podlela 3:4 a následně zdolala doma Chrudim 2:1, když obrátil stav dvojicí přesilovkových střel Eiselt.



Nevyužité šance

„S Kadaní jsme sehráli dva zápasy, ten druhý jsem si v pondělí přehrál a měli jsme v něm více šancí, ale stejně jako v Chrudimi i v Táboře máme problémy s koncovkou. Šance si sice vytvoříme, ale bohužel je neproměňujeme,“ trápí trenéra Litoměřic Jindřicha Setikovského.



„Kluci se vydali ze všech sil, v prvním duelu jsme vyrovnali na 2:2 a chtěli jsme za každou cenu dotáhnout duel do vítězného konce, čímž jsme asi přišli o bod. V Táboře jsme bod získali, ale trestná střílení, to už je loterie. Nyní chceme doma bodovat a myslím si, že po dvou odehraných zápasech nemůžeme hráčům nic vytknout.“



Litoměřický kouč je rád, že mužstvu se vyhýbají zranění. „Virové onemocnění se pokoušelo o Doležala, ale měl by proti Kadani nastoupit, tudíž by se sestava měnit neměla.“



Těžký soupeř

Kadaň považuje Setikovský za velmi silného soupeře. „Kadaň už v loňském roce měla silný tým, je to B tým Chomutova a letos se tam posunulo dalších sedm hráčů. Mužstvo má šest pětek a každá z nich je připravena se pak v Chomutově prát o extraligu. Kadaň je opravdu silná, myslím si, že se bude pohybovat mezi šesti, sedmi týmy prvoligového ročníku.“



Podpora diváků

Setikovský si přeje, aby se na derby s Kadaní zaplnila i Kalich Arena. „Jsme nováčkem a podporu diváku potřebujeme. Jak vedení, tak samozřejmě i hráči si přejí, aby přišel velký počet diváků.“

Jiří Vítek