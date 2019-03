Naděje umírá poslední. A dokud bude alespoň malá jiskřička doutnat, litoměřičtí hokejisté do ní budou pilně foukat. Dnes večer budou poprvé odvracet konec sezóny, duel na Vysočině začne v 17.30.

„Rozhodují drobnosti. Jihlava má založený styl na časté střelbě a hře v předbrankovém prostoru. V tom jsou zatím lepší, pokud se zde vyvarujeme chyb, je série stále ještě hratelná,“ hledal cestu, jak prodloužit sezónu, kouč Litoměřic Daniel Tvrzník.

Prodloužení série věří i samotní hráči. „Sice jsme prohráli. Ale zítra je nový den, nová etapa. Našim úkolem bude jet do Jihlavy a tam vyhrát, abychom sérii vrátili zpátky domů,“ řekl pro klubový web Vadim Shchegolkov. „Budeme se na to připravovat, trenéři nám ukážou naše chyby a to, jak máme hrát. Myslím si, že všechno bude dobré. Hlavně se toho nesmíme bát,“ burcoval spoluhráče.

„Sebevědomí i charakter hráči určitě mají, ale za únor jsme odehráli nějakých 15 zápasů, všechny na krev. Točíme zhruba 18 hráčů, to se musí někde projevit,“ pokračoval Tvrzník. „Pokud nám někdo vypadne, nemáme moc kde brát. Zranění a nemoci nám berou síly, přesto ale nemám hráčům co vytknout,“ dodal.

Jednou už jeho svěřenci na Vysočině vyhráli, celkem Duklu udolali v této sezóně hned dvakrát, další duel rozhodovaly až nájezdy. Proč by tedy nemohla sezóna pokračovat? Za předpokladu, že Stadion zvítězí, vrátí se série v neděli v 17.00 do Litoměřic.