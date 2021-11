Klub sice chtěl zaútočit na hranici dvou tisíc lidí, ale tenhle útok prozatím musí odložit. Hlavní ale je, že funguje ofenziva na ledě, protože Piráti zválcovali Roudnici 14:2. Hattricky si připsali Roman Chlouba a Petr Freiberg, dvěma góly se blýskl obránce Martin Hartman.

„Jsem spokojený s výsledkem i se hrou. Rozhodlo, že hostům v polovině zápasu došla síla, čehož jsme využili, takže spokojenost,“ řekl po duelu domácí kouč Petr Martínek.

„Není co hodnotit. Nepředvedli jsme ani poloviční výkon, co u nás doma, takže proto byl výsledek takhle rozdílný. Mohli jsme maximálně poslat Chomutovu šampaňské a chlebíčky. Krom třech až čtyř hráčů zbytek neustál, co se tady hrálo. Tři snesli nějaké kritérium, ale tak se nedá hrát kolektivní sport,“ kriticky hodnotil trenér Roudnice Milan Toman.