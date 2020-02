Talentovaný hokejový útočník Vojtěch Střondala načal sezónu v Litoměřicích, po MS U20 už ale válí v extralize za Kometu Brno. Vzpomene si však i na prvoligový klub, kde dostal v rámci projektu Dukla příležitost se ukázat.

Vojtěch Střondala | Foto: Deník / Attila Racek

Mladý hokejista brněnské Komety, který díky projektu Dukla odehrál 28 zápasů za Stadion Litoměřice. Po skvělých výkonech se dostal do nominace na letošní mistrovství světa dvacítek v Ostravě a v Třinci. Vojtěch Střondala v rozhovoru pro Deník vysvětlil, proč se nevrátil do Litoměřic a také co si on sám myslí o projektu Dukla.