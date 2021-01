Litoměřické hokejisty čeká v rámci 22. kola Chance ligy výjezd na led Kladna. Pokud za domácí nastoupí i legendární Jaromír Jágr, pro většinu litoměřického kádru půjde o velký svátek.

Hokejisté Stadionu Litoměřice ilustrační | Foto: Deník / Karel Pech

Řada mladíků, kteří v současné době po druhé přestavbě tvoří tým Stadionu Litoměřice, by totiž proti takové personě hrála vůbec poprvé. "Určitě by to byl pro naše mladé kluky velký svátek, věřím ale, že o to víc se budou chtít předvést," řekl před zápasem trenér Litoměřic Daniel Tvrzník.