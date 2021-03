Kališníci dokázali obránit svou tvrz před oběma nájezdy Dukly. Po včerejší výhře 6:3 přidali další tříbrankové vítězství. Výhru 5:2 tentokrát režíroval famózní výkon Lukáše Válka, který si připsal čtyři gólové nahrávky.

Stadion sice od 15. minuty prohrával 0:1, záhy, konkrétně v 17. minutě, však srovnal Patrik Miškář, což byla také jedna z posledních akcí v první periodě. Před trestnými lavicemi se totiž objevila trhlina v ledové ploše, sudí tak poslali oba celky do kabin a v čase 17:12 první třetinu ukončili. Po pauze se nejprve dohrál zbytek úvodního dějství, načež po změně stran navázala druhá část. V ní načal své galapředstavení Válek, který asistoval i branky Holého, stejná dvojice si ještě za přispění Tomáše Svobody zopakovala zápis do statistik i z kraje poslední dvacetiminutovky.

Naopak v koncovce impotentní hosté, kteří opět vyslali přes 60 střel, dál naráželi na skvěle chytající litoměřické brankáře, tentokrát znovu na Tomáše Krále, či na blokující obránce. Když pak asistoval opět Válek tentokrát Jíchovi, bylo jasné, že Stadion míří za mečbolem. Jiskřičku naděje sice ještě vykřesal Harkabus, poslední slovo měl ale domácí Urban.

„Vstoupili jsme špatně do první třetiny. Klíčovým okamžikem byl vyrovnávací gól Patrika Miškáře, který nás nakopl a náš výkon měl stoupající tendenci," hodnotil třetí výhru proti celku, jemuž nedali v základní části ani gól, domácí kouč Daniel Tvrzník. "Kluci na ledě nechali všechno. Jsme strašně šťastní, vedeme 3:1 a uděláme všechno pro to, abychom to ukončili co nejdřív," odkázal na páteční souboj v Jihlavě.

To hosté měli pochopitelně zcela opačné pocity. "Jsme teď šíleně dole, ale pořád není série ukončená a doufáme, že v Jihlavě to bude o něčem jiném a začneme dávat góly," přál si protržení střelecké nemohoucnosti Karel Nekvasil. „Velmi slušně jsme zahráli první třetinu, kterou jsme mohli vyhrát 3:0 a zápas by se vyvíjel jinak. Bohužel, nejsme schopní dát gól a soupeř nás vyloženě školí z produktivity," povzdechl si.

Série pokračuje už pozítří od 17.30 na ledě Dukly a Severočeši mají první ze tří mečbolů. Pokud jeden využijí, dosáhnou na největší úspěch své historie, stylově k oslavě padesátiletého výročí.

Hokej, Chance liga, čtvrtfinále play-off, 4. zápas:

Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 17. Miškář (T. Svoboda, Kremláček), 30. Holý (Miškář, Válek), 43. Holý (Válek, T. Svoboda), 45. Jícha (Válek, Toman), 57. Urban (Válek) - 15. Illéš (Čachotský, Juda), 51. Harkabus (Illéš).

Rozhodčí: Wagner, Petružálek – Kotlík, Bohuněk. Vyloučení: 7:5. Využití: 2:1. Diváci: 0. Střely na branku: 25:42. Zblokované střely: 17:21.

Stav série: 3:1.

Litoměřice: Král – Marcel, Baláž, Výtisk (C), J. Holý, Kremláček, Jebavý (A), Černohorský – T. Svoboda, Miškář, Procházka – Jícha, Toman, Válek – L. Stehlík, Urban, Konečný – Berka, Soukup, Jánský.

Jihlava: J. Brož (Žukov) – D. Krenželok, D. Kolář (A), Dundáček, Strejček, Bilčík, Eliáš, Mareš – Jiránek, Fronk, Mácha – Čachotský (A), Skořepa (C), Illéš – T. Harkabus, Lichanec, Pekr – T. Havránek, Juda, V. Brož.