Poslední kolo základní části má v pátek na programu hokejová Chance liga. Pohodový postup Litoměřic přímo do čtvrtfinále se zasekl v posledních dvou zápasech, v nichž Severočeši padli s papírově slabšími soupeři.

Hokejisté Stadion Litoměřice ilustrační | Foto: Deník/František Bílek

Tou nejsnazší je úspěch ve Znojmě. A stačí jednobodový. Aktuálně sedmý Přerov by pak už neměl šanci Litoměřice přeskočit. Jednoduché, chtělo by se říct. Jenže už jistě sestupující Znojmo určitě nedá v rozlučce s 1. ligou svou kůži lacino. Za vše hovoří poslední domácí vystoupení proti druhému Vsetínu, který Orli spláchli 6:3.

V případě, že Litoměřičtí padnou, je ve hře vzájemná bilance se třemi dalšími soupeři. Ve vzácném případě by mohla přijít na řadu i minitabulka všech čtyř týmů. Co by to znamenalo?

Svěřenci Miroslava Přerosta si už mohou téměř jistě bookovat plíce na finální fyzickou přípravu během předkola, které se jich nejspíš týkat nebude. Lepší vzájemné zápasy totiž mají se Zlínem (10:2 na body) i s Přerovem (7:5). V jejich neprospěch by vyznělo pouze pasování s Třebíčí (4:8), na které by ovšem ohledně postupové šestice došlo pouze v případě, že by se na 80 bodech seřadilo trio Litoměřice, Třebíč a aktuálně sedmý Přerov. Což obnáší výhru Zlína s Jihlavou v základní hrací době a zároveň úspěch Zubrů v přímé konfrontaci s Horáckým klubem. Ovšem na ledě celku z Vysočiny.

V případě Přerovského úspěchu by zůstala Třebíč na 14 bodech (8 ze soubojů s Litoměřicemi a 6 za dvě výhry proti Přerovu), Stadion by se pak se Zubry srovnal na 11 bodech (Přerov za 5 bodů proti Litoměřicím a 6 bodů, které si napůl dělily s Třebíčí. Litoměřice za 7 bodů s Přerovem a 4 body proti Třebíči).