Hokejisté Litoměřic složili v domácím prostředí úspěšný reparát za debakl v Kolíně. V rámci 21. kola Chance ligy udolali Šumperk 5:3. Třemi brankami se na výhře podílel Martin Procházka.

Hokejisté Stadion Litoměřice ilustrační | Foto: Deník/Jakub Vítek

První branku sice vstřelili Moravané, ještě do konce první periody ale srovnal Procházka, skóre pak otočil Kadlec. Na další branky se čekalo až do závěrečné čtvrthodiny. Berka a opět Procházka poslali Litoměřice až do tříbrankového trháku, jenže hosté díky Vachutkovi a v poslední minutě díky Žálčíkovi ještě vykřesali jiskřičku naděje. Tu však zadupal opět Martin Procházka přesnou ranou do opuštěné šumperské klece, čímž zkompletoval hattrick. Na dvě ze tří branek mu přihrával bratr Onřej.