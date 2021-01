Litvínovští hokejisté po nezdařilovém pátečním duelu se Spartou sjednali nápravu v Mladé Boleslavi. Parta trenéra Vladimíra Országha na půdě favorizovaných Středočechů vyhrála těsně 3:2. Dva góly obstaral za Krušnohorce útočník Richard Jarůšek.

Litvínov porazil Mladou Boleslav 3:2. | Foto: ČTK

Domácí hráči se dostali do vedení už po pěti minutách hry díky Kousalovi, ale Verva stihla do konce první třetiny ještě brankami Jarůška a Helta otočit. Ve druhé periodě pak Severočeši utekli do dvoubrankového vedení opět díky Jarůškovi. Domácí se dostali na dostřel ve 48. minutě, ale ve zbývajícím čase se jim už překonat brankáře hostů Godlu nepodařilo a tři body putovaly do Litvínova.