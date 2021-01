Vervu sice dostal do hry kontaktní trefou šest minut před koncem Jiří Fronk, útočník na střídavé starty z prvoligové Jihlavy, avšak ani jeho gól a ani dvě branky v poslední minutě, na každé straně jedna, změnu vítěze nepřinesly.

"Začátek nám nevyšel a to bylo rozhodující, těžko se to dohánělo. Gól padl se štěstím, už dříve jsem měl šanci, ale brankář můj pokus vykryl betonem. Škoda neuznaného gólů ve 49. minutě a v závěru už jsme měli málo času," řekl 26letý litvínovský útočník Jiří Fronk.

Budějovická parta vyhrála ve vlastní aréně po patnácti zápasech!

"Na začátku jsme byli lepší, Litvínov jsme do ničeho nepouštěli. Zápas, do kterého jsme dali všechno, jsme pak zvládli až do konce. Za výsledek i body jsem rád," uvedl po utkání brankář vítězného celku Marek Čiliak.

Nováček nejvyšší soutěže vstoupil i díky třem přesilovým hrám v úvodních pěti minutách jako uragán a jeho aktivita přinesla už v 5. minutě vedení po brance Romana Přikryla.

Další branky pak padly až ve střední periodě. Ve 24. minutě Radek Prokeš zvýšil na 2:0, ale třebaže o čtyři minuty později snížil na druhé straně Patrik Zdráhal, Motoru rychle vrátil dvoubrankový náskok Conor Allen - 3:1.

Definitivní rozhodnutí přinesla až třetí třetina. V power play v závěrečné minutě, kdy se 49. gólem v extralize a prvním v této sezoně trefil domácí hrdina René Vydarený. Zmiňovaná trefa Fronka, ani korekce šest vteřin před koncem Františka Lukeše na porážce 3:4 už nic nezměnila.