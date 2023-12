Zatímco tři góly na výhru ve Znojmě stačily, stejný počet branek byl v sobotním střetnutí 27. kola první hokejové ligy nakonec málo, Litoměřice podlehly v pražském Edenu tamní Slavii 3:4, což znamená, že ve druhém venkovním střetnutí v řadě tentokrát neuspěly.

Litoměřičtí hokejisté (v tmavém) náskok na Slavii neudrželi. Foto: hclitomerice.cz | Foto: Deník/VLP Externista

Stadion přitom začal utkání skvěle, když se v 8. minutě trefil Sihvonen a o osmdesát vteřin později i Krutil. Sešívaní ale ještě před první pauzou utkání otočili a náskok si už pohlídali.

„Dnešní zápas jsme začali výborně, dvě rychlé branky. Myslím si, že pod dojmem, že hrajeme s mužstvem ze spodní části tabulky, plus ty dvě rychlé branky, jsme malinko povolili a pak jsme to nemohli dohnat. Na konci jsme to stáhli na tři lajny, možná i kvůli zraněným klukům. Kluci, co byli v lajnách na konci, ukázali srdíčko, snažili se a bojovali a bylo to pak napínavé až do konce," hodnotil zápas litoměřický trenér František Ptáček.

"Padly laciné branky a tým byl dole. Kredit hráčům, že jsme se zvedli a vyhráli jsme třetinu 3:2. Ve druhé třetině jsme rychle otáčeli hru a měli jsme daleko více šancí. Odskočili jsme o dva góly. Ve třetí třetině na konci se tým bál dohrát zápas, je to v této situaci strašně těžké. Ještě to umocnil gól na 4:3, který jsme dostali. Pak to tam bylo čtyřikrát až pětkrát v brankovišti a dneska, díky štěstí, jsme to uhráli a máme tři body a jsme za ně velice happy," uvedl ze šťastného slávistického tábora Aleš Totter.

První liga hokeje, 27. kolo:

Slavia Praha - Litoměřice 4:3 (3:2, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 09:53 Havrda (Brož, Slavík; 5/5), 14:22 Kulda (Klikorka; 5/5), 16:02 Holý (Knotek, Průžek; 5/4), 35:19 Křepelka (Žovinec, Brož; 5/5) – 07:10 Sihvonen (Korkiakoski, Kroupa; 5/5), 08:30 Krutil (Svoboda, Kordule; 5/5), 50:02 Černohorský (Vitouch, Krupička; 5/5). Rozhodčí: Valenta, Zavřel – Štofa, Teršíp. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Střely na branku: 46:28 (24:7, 10:9, 12:12). Zblokované střely: 13:13. Vhazování: 48:33. Průběh utkání: 0:2, 4:2, 4:3. Diváků: 847.

Slavia Praha: Volevecký – Žovinec, Křepelka, Kremláček, Holý, Klikorka, Kajínek – Beran, Kulda, Guman – Všetečka, Knotek, Průžek – Havrda, Slavík, Brož – Strnad, Půček, Slavíček.

Litoměřice: Pařík – Krutil, Husák, Aubrecht, Kroupa, Černohorský, Jebavý, Tomek – Korkiakoski, Kuťák, Sihvonen – Kordule, Vitouch, Svoboda – Ton, Jícha, Plos – Cikhart, Krupička.