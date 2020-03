Sezóna skončila hodně nečekaně, víte už, co bude dál?

Bohužel to dopadlo takto, ale zdraví všech je na prvním místě. Situace v Česku se vyvíjí tak, jak se vyvíjí. Momentálně asi nikdo neví, kdy to skončí a budeme se moct znovu začít zabývat hokejem a zapojit se do letní přípravy. Mrzí mě, že jsme neměli ani možnost se nějak týmově rozloučit.

Mezi fanoušky kališníků jste byl oblíbený, podle mnohých jste byl nejlepším hráčem týmu. Dostal jste přezdívku litoměřický Jágr, protože podobně jako on dokážete vybojovat a udržet puk u hrazení a přihrát ho dokonale spoluhráčům…

Hokej se hraje hlavně pro fanoušky, takže mě samozřejmě těší, že se jim má prezentace na ledě líbí. Pochopitelně vím, že jedna z mých předností je podržet si kotouč a najít cestu, jak nahrát spoluhráčům do střelecké pozice.

Jste mladý hráč, předpokládám tedy, že ambice máte ještě vyšší, je to tak?

Rád bych se prosadil o patro výš, tedy v extralize, a ti tam byl rozdílovým hráčem.

Už máte nějaké nabídky?

V jakém týmu se o to pokusím vám zatím říct nemohu, ale 1. května se to určitě dozvíte.

Jak budete vzpomínat na Litoměřice?

Všem tu patří obrovský dík! V první řadě bych chtěl poděkovat trenérům Davidu Brukovi s Danielem Tvrzníkem za příležitost, jakou jsem dostal. Dále pak kondičním trenérům (Martin Iterský, Ondřej Kredba) a vedení klubu v čele s Danielem Sadilem a Janem Fišerou. V neposlední řadě pak i skvělým fanouškům za to, jak nás celou dobu podporovali.

V Litoměřicích je spousta mladých hráčů, často se měnila sestava, jak náročné to bylo?

V první části sezóny to bylo daleko jednodušší, protože jsme měli kvalitní mladé kluky, kteří zde hráli stabilně. Po Vánocích se to zlomilo a spousta kluků šla hrát extraligu. Díky tomu se u nás střídali nováčci a mladší kluci, což samozřejmě není úplně optimální. Jsem ale rád, že se nám i tak podařilo probojovat přímo do play-off.

To se vám povedlo po posledním utkání, kdy jste v přímém souboji porazili doma Slavii. Co se pak dělo v kabině?

Na ten zápas jsme se důkladně připravovali, protože jsme věděli, že to je naše poslední šance, jak proklouznout přímo do čtvrtfinále. Byli jsme hrozně šťastní, že se nám to povedlo jak výsledkově, tak i herně. Myslím, že to vítězství bylo zasloužené.

AUTOR: MILOSLAV ČMEJLA