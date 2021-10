„Tabulkou se propadáme dolů, a proto jsme se snažili bojovat. Myslím, že první třetinu jsme zvládli nad očekávání a vedli. Ve druhé části jsme si ještě šli za vítězstvím, ale ve třetí třetině jsme bohužel dopadli tak, jak jsme dopadli. Ale podle mě to nebylo jen naším výkonem. Udělali jsme tam sice nějaké fauly, ale připadá mi, že na ledě byly bohužel tři týmy,“ viděl slávistický trenér Jiří Vébr, jehož celek všechny tři branky dal hned v úvodním dějství.

„Věděli jsme, že Slavia neprožívá výsledkově úplně dobré období, proto jsme do toho chtěli vletět od začátku hodně aktivně. Částečně se nám to i dařilo, ale bohužel jsme udělali hrubé individuální chyby, a přestože jsme měli střeleckou převahu, tak jsme prohrávali 3:1,“ popisoval litoměřický Daniel Tvrzník a přidal:

„O to víc si cením toho, že to kluci zvládli. Ještě jsme přidali na forčeku, i když to bylo chvílemi ve druhé třetině už hodně hektické. Nakonec jsme to zvládli otočit a zaslouženě získali tři body, protože myslím, že jsme byli celý zápas aktivnější. Otočit zápas z 1:3 na 4:3 proti tak kvalitnímu týmu je pro nás hodně cenné.“

Ústečtí hokejisté cestovali do Vsetina, kde Valachy připravili o domácí neporazitalnost, když je v samostatných nájezdech dostali 4:3.

„Dnes pro nás naprosto parádní zápas. V první řadě bych mohl poděkovat fanouškům Vsetína, ty byli úplně špičkový, hrálo se před suprovou atmosférou. My jsme dnes po dlouhé době podali dobrý výkon, jak obětavě, tak i takticky, a také se k nám přidalo, že jsme dali tři branky. Moc si ceníme, že jsme vyhráli s tak silným soupeřem jako je Vsetín a udělali jsme tady dva body,“ rozplýval se ústecký lodivod Jaroslav Roubík.

Další smutný příběh napsala na domácím kluzišti Kadaň. Ta zatím doposud nevybojovala ani bod a deka už je evidentně na jejích hráčích hodně silná. Kadaň totiž od Frýdku-Místku inkasovala debakl 1:8.

„Od začátku to pro nás nebylo jednoduché, Frýdek-Místek nás přehrával a mělo to jednostranný průběh. Soupeř hrál lépe než my a připadá mi, že zkrátka nemáme takovou sílu jako zpočátku. Utkání na domácím ledě jsme hráli většinou slušně a vyrovnaně. Tentokrát nám Rysi odskočili a zaslouženě vyhráli,“ řekl zkušený domácí kouč Vladimír Růžička.

„Vypadá to jako jednoznačný výsledek, ale nebylo to pro nás tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. První třetinu jsme sice vyhráli 3:0, ale i domácí hokejisté měli šance, díky kterým by mohlo být skóre vyrovnané. Vstřelením tří branek jsme se uklidnili a hráli jsme dle mého názoru velice dobře. Zvítězili jsme zaslouženě, byli jsme produktivní,“ řekl hostující Mojmír Trličík.