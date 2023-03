Litoměřice ztrácí v play off 0:2. Oddálí v neděli konec sezony?

Teď do toho pořádně šlápnout, nebo konec sezony! V sérii play off mezi Prostějovem a Litoměřicemi má blíže k postupu do semifinále tým z Moravy. Má dvě výhry a mečbol, který může v neděli (17.00) na severu Čech přetavit v postup.

Prostějov vede nad Litoměřicemi v sérii 2:0. | Foto: Deník/David Kubatík